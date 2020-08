Última hora sobre el estado de salud de Kiko Matamoros: "Tiene fiebre y escalofríos", según su novia

Kiko Matamoros continúa en la clínica Quirón de Madrid, donde ingresó el pasado jueves tras someterse días antes a una operación de vesícula. Su jovencísima novia, Marta López Álamo, lo acompaña día y noche en la habitación del hospital. Ella misma ha sido la encargada de informar sobre las novedades relacionadas con su estado de salud.

"Del páncreas hay mejoría pero con nueva infección, tiene fiebre y escalofríos. No saben lo que le pasa y están muy preocupados porque no dan con ello. Le han hecho un nuevo cultivo, están a la espera de resultados", contó la influencer este domingo por la tarde a las puertas del hospital madrileño.

En stories, además, la joven demuestra que es el gran apoyo de Matamoros en estos momentos: "Ya llevo una semana aquí con él y verlo así no es agradable más que por mí por él. Yo prefiero estar en la habitación con él que en casa sola aunque esté más cómoda", contó este fin de semana.

A pesar de estar en el hospital junto a su amado, Marta continúa con sus rutinas deportivas para evadirse de los problemas: "Es un tema de cabeza. No es sano para mí estar sentada todo el rato viendo pasar las horas porque al final te mueres. Intento hacer mi rutina dentro de estar en un hospital y adaptar mi entrenamiento a la habitación del hospital para moverme un poco", aseguró tras ser preguntada por su legión de seguidores, que son casi 200.000 en Instagram.

La ex candidata a Miss España no se despega de Kiko en estos momentos, en los que no cuenta con el apoyo de su hija menor, Anita Matamoros, fruto de su relación con Makoke. La joven está molesta con el noviazgo entre Kiko y Marta y él no le va a permitir ningún ataque hacia su chica. "Es mi hija y tiene que respetarme. Sería un mal ejemplo de educación que le permitiera a mi hija que se comportara como una niñata y fuera haciendo y deshaciendo como le de la gana, tratando a la gente a patadas, no se lo no se lo voy a permitir a nadie y menos a un hijo mío, por su bien", aseguró en Viva la vida.

Kiko, además, cargó este fin de semana contra su ex, Makoke, que habló en el espacio de Telecinco sobre el enfrentamiento entre padre e hija. "Estaba mejor esta tarde pero después de escuchar a esta señora estoy amarillo. Estoy alucinando con la actitud y el cinismo que está demostrando esta señora. Hace meses que estoy sin comunicación con mi hija, la quiero muchísimo, pero me parece nociva la actitud de su madre", espetó vía conexión telefónica.