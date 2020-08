Elena Furiase, su novio, la verdad sobre su boda pospuesta, su exclusiva secreta y una declaración de amor

A sus 32 años, Elena Furiase ya no es aquella cría de 19 años que colgó sus estudios de Comunicación Audiovisual después de probar las mieles del triunfo como protagonista de El Internado, donde fue una de las estudiantes de un casting donde conocimos a Ana de Armas, Yon González, Blanca Suárez o Martiño Rivas.

Ser hija de Lolita y una de las nietas actrices de la gran Lola Flores (junto a su prima Alba Flores, un año mayor que ella) no le garantizaba llegar a su meta de ser una gran intérprete pero sacó con buena nota el examen y no paró. Luego llegaron otros papeles.

Ahora, es una madre que irradia felicidad con su niño, fruto de su amor con el músico Gonzalo Sierra. El pequeño Noah y su novio son su vida, aunque está muy unida a su madre. Antes del confinamiento, Elena estaba a punto de estrenar varios proyectos cinematográficos como Rosalinda, una película dirigida por Ramón Luque, y sus papeles en películas como Venus, de Víctor Conde, o su participación en el programa de cocina Masterchef Celebrity la mantienen en lo alto de la ola.

Elena es capaz de compaginar su faceta profesional con su labor de como madre, ya que reparte con el padre del niño las obligaciones propias de criar a una criatura de tan corta edad: el niños cumple dos años en octubre, y sus padres han contado que es un niño sano y feliz y que su única preocupación es criarlo en un entorno "lleno de amor y educación".

Hacia el mes de febrero, Elna habló en un evento con prensa de sus posibles planes de boda y zanjó el asunto con un "por ahora no". Pero durante el confinamiento Gonzalo Sierra le pidió matrimonio y por supuesto, Elena dijo que sí.

La revista Semana desvelaba hace pocos días que Elena y el padre de su hijo pensaban casarse a la vuelta del verano, pero que la incertidumbre por la pandemia de coronavirus les llevó a posponer el enlace hasta el próximo año. Tras publicarse esta noticia, la madre de Elena, Lolita Flores, se mostró irónica con los medios: "No la he visto pero si es verdad, supongo que mi hija me lo habría dicho", exclamaba irónica ante los medios.

Pues bien, Informalia ha podido confirmar punto por punto que es verdad que Elena y Gonzalo, conocido por Toti, iban a casarse, y que lo harían en septiembre. Varios mensajes enviados a grupos de amigos a los que ha tenido acceso este portal atestiguan que Gonzalo pidió a varias personas de su círculo que reservaran fecha a la vuelta del verano, en septiembre, y la propia Elena confesó a alguna íntima que su chico se lo había pedido durante el confinamiento, según hemos podido confirmar. También es cierto, como dijo la revista, que más tarde anularon la idea inicial diciendo que lo dejaban para 2021 por el corona.

¿Por qué negarlo?

Si bien Elena no ha negado públicamente la información difundida por Semana, tampoco la ha confirmado. Y hemos sabido cuál puede ser la razón de tanto misterio. Informalia ha podido comprobar también que Elena y su novio tenía apalabrada con una publicación la exclusiva de su enlace, y que ante la perspectiva de afear el reportaje por ausencias ante la situación de pandemia, invitados con mascarillas, distancia y renuncias de notables por prudencia, era mejor aplazar la celebración de la boda.

Exclusiva protegida

Son los problemas y ventajas de la fama. Pueden sacar un pico por el reporraje pero hay que tener cuidado no se les vaya de las manos. Nos viene a la memoria la célebre boda de los padres de Elena, Lolita y el argentino Guillermo Furiase, anunciada para las siete y media de la tarde del 25 de agosto de 1983. Fue entonces, hace ya 37 años, cuando La Faraona pronunció ente el tumulto formado frente a los novios, aquella frase de: "Si me queréis, irse". Finalmente los novios tuvieron que darse el "sí, quiero" en un despacho porque no pudieron llegar al altar a causa de las lágrimas, gritos, codazos y nervios.

Un segundo hijo

Otro de los planes de Elena es darle a Noah un nuevo compañero de juegos. "Por supuesto, claro que sí. Pero ahora no, quizás más adelante", confesaba ante la idea de volver a ser madre. Este fin de semana, Elena renovaba los votos de amor a su novio, al padre de su hijo, felicitándole por su cumpleaños, y proclamaba a los cuatro vientos su profundo sentimiento, lo cual da una idea de la felicidad que rodea a la nieta de Lola Flores: "Felicidades mi amor, a quererte tanto, tanto", decía esta mujer que se casará en 2021, si mantienen los planes, con quien parece ser el hombre de su vida. Y es seguro que veremos la boda en el papel cuché.