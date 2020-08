Clemente Lequio defiende a su madre, Antonia Dell'Atte, y deja entrever que no fue invitado al funeral de su hermano Aless Lequio

Clemente Lequio ha roto su silencio tras las duras críticas que estos días ha recibido su madre, Antonia Dell'Atte, que aseguró que su hijo no había sido invitado al funeral de su hermano, Álex Lequio. El hijo de Alessandro Lequio se ha pronunciado en Instagram explicando que su madre no dijo ninguna mentira al respecto. Todo lo contrario. Para él, pecó de "honestidad".

"Me gustaría aclarar dos puntos de manera breve y contundente sin entrar en detalles para que queden zanjados de manera definitiva por mi parte. Primero, mi madre jamás ha mentido en lo que fue dicho en su última aparición televisiva", escribió en su cuenta personal, para después mostrarle todo su apoyo a la ex modelo: "Mi madre tiene mi total apoyo y me duele que sea injustamente atacada, aunque haya podido pecar una vez más por su honestidad".

Después, atacó al programa Lazos de Sangre, donde intervino su madre como gran protagonista de la noche. El joven ha acusado al espacio de TVE de lucrarse con la pérdida del hijo de Ana Obregón: "Segundo, fue el mismo programa que se aprovechó de manera disgustosa de la muerte de mi hermana para poder ganar audiencia y no lo contrario. Gracias", sentenció.

En este espacio, Antonia se mostró molesta por la ausencia de su hijo al funeral de su hermano, que tuvo lugar el pasado 30 de enero en la Parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja, en Madrid: "Clemente no fue invitado. Luego se enteró que había esta misa. Eso se lo tenía que haber dicho su padre. Primero fui yo y el padre se inventó cualquier cosa. Solo pidió que se leyera una carta. La carta no fue leída ni fue nombrado. Creo que de parte de Dado no hubo un pariente", agregó.

Además, Antonia revivió el enfrentamiento entre el tío amoroso que más titulares y horas de televisión copó en la década de los 90, el tándem Dell'Atte, Lequio y Obregón: "Soy una mujer que siempre he perseguido la verdad y Lazos de sangre ha mentido y cortado muchas verdades. A todos los cómplices de mi verdugo (Alessandro Lequio), Dios os pedirá cuenta. No se tocan las mujeres inocentes, puras y sanas como yo", añadió en Instagram tras acabar el programa. Para terminar dijo: "Eternamente agradecida a Ana Obregón por haberme librado de mi verdugo. Podéis cargar todas las artillerías, la verdad tarde o temprano sale", sentenció.

La italiana acusó al conde de "maltratador diabólico", a pesar de que nunca ha sido condenado por maltrato. Ésa es la razón por la que el ente público cortó frases muy duras contra el televisivo.

Otras versiones

Este fin de semana, la propia María Patiño aseguró en Socialité que Antonia mintió descaradamente y que tenía pruebas para demostrarlo. La periodista sostiene que Clemente no solo fue invitado al funeral del joven emprendedor, sino que además fue la propia Ana la que días antes se ofreció a pagarle el billete de avión entre Miami, donde reside, y España.

"Clemente sí que fue informado sobre el funeral de su hermano por la propia Ana Obregón. Por la circunstancia de la pandemia que estamos viviendo todos, a Ana Obregón se le confirmó el día 23 que el día 30 se celebraría el funeral (...) Dos días después, informó a Clemente del funeral de su hermano; es más, Ana se ofreció a ayudar económicamente a Clemente con el vuelo desde Miami a Madrid", desveló la presentadora.

Clemente y Álex no estuvieron en vida todo lo unidos que les hubiese gustado, aunque su relación se estrechó cuando nació la pequeña Ginevra de 4 años, hija entre el colaborador de El programa de Ana Rosa y María Palacios.