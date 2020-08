La infanta Elena, en alerta por el idilio de Froilán y Miriam Saavedra: no le gustan mujeres tan "conflictivas" para él

Froilán (22) podría haber vuelto a ilusionarse con el amor tras su ruptura con Mar Torres. La afortunada sería Miriam Saavedra (26), exnovia de Carlos Lozano y ganadora de GH VIP. Según cuentan varios testigos en Sálvame, se les vio muy cómplices y cariñosos en una discoteca de Madrid.

Aunque la peruana lo negó en directo, desde el programa nos cuentan que durante la publicidad sí admitió haber tenido algo con el nieto de los reyes eméritos. También Rafa Mora apuntó a una supuesta bronca entre Miriam y la ex de Froilán, Mar Torres: "Me dicen que tú y la novia de Froilán tuvisteis un altercado en un local", dijo.

El posible idilio entre los dos jóvenes no agrada en absoluto a la infanta Elena, que incluso llamó a su hijo Froilán en cuanto llegó a sus oídos que podría haber tenido un affaire con Miriam, según cuenta La Razon.

Fuentes cercanas a la hermana de Felipe VI aseguran me que a Elena no le gustan este tipo de mujeres tan "conflictivas" para su hijo y con un pasado sentimental tan complicado. Parece que Froilán hizo caso a los consejos de su madre, puesto que no se ha vuelto a ver con la tertuliana de Telecinco.

En las últimas horas, Saavedra ha acusado a Carlos Lozano de filtrar su affaire con Froilán mientras ellos siguen manteniendo una relación de idas y venidas. Dolida, Miriam ha desvelado que el presentador está saliendo "con una niñata" que, según la bautizada como 'princesa inca', es vecina suya y todavía no ha alcanzado la mayoría de edad.