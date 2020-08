La ex de Carlos Lozano, Miriam Saavedra, y Froilán, el rumor que abrasa este agosto

El nombre de la peruana Miriam Saavedra, ganadora de GH VIP, y ex de Carlos Lozano, aparece ligado al del hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. ¿Tiene Froilán un quelque chose con ella? Ella tiene 26 años y el nieto de don Juan Carlos, 22, una pareja que daría mucho juego de confirmarse los rumores.

Según Saavedra, no hay nada, pero no es tan sencillo. Varias versiones coinciden en asegurar que, detrás de cámaras, la peruana habría admitido que hay un acercamiento con el sobrino de Felipe VI.

"¿Y de tus salidas y entradas con Froilán, qué pasa?", le preguntaban en Telecinco a Miriam Saavedra, que en principio había acudido a Sálvame para contar cómo se encontraba y si acaso comentar su pasado con Carlos Lozano.

Fue Antonio David Flores quien sacó el nombre del hermano de Victoria Federica, ex de Mar Torres y, hasta donde sabemos, libre como los taxis a nivel sentimental. Fue la excesiva reacción de Miriam lo que levantó y aumentó las sospechas de que hay verdad en este rumor. Ella abandonaba el plató muy enfadada y negaba cualquier relación con el sobrino del rey Felipe. "Me dicen que tú y la novia de Froilán tuvisteis un altercado en un local". terció Rafa Mora. "Yo no conozco a la novia, no sé quién es, no sé de qué me hablas", despistaba la peruana. Pero al parecer, y según nos cuentan desde el programa, durante la publicidad, Miriam sí reconoció haber tenido algo con el hijo de la infanta Elena.