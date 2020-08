Ana Soria "está de los nervios" por los toros a los que se enfrenta este sábado Enrique Ponce: corrida nocturna en Osuna

¡Que no quiero verla! / Dile a la luna que venga, / que no quiero ver la sangre / de Ignacio sobre la arena. / ¡Que no quiero verla! Ni Federico García Lorca ni nadie, y menos Ana Soria, queremos que Enrique Ponce, torero grande como pocos, tenga en su reaparición en las plazas una mala duda, una mirada perdida o momento de imprecisión o una mala suerte en este fin de semana, primero en el coso sevillano de Osuna, en corrida nocturna (21horas) y este domingo en el jienense de Navas de San Juan, a poca distancia de su finca Cetrina, donde su dos hijas y su mujer esperan los triunfos de su padre, de su marido, rezando y sufriendo como cuando su vida eran solo ellas.

"Le deseo lo mejor", gritaba este viernes Paloma Cuevas mientras el diestro valenciano y su novia enseñaban sus bocas arrejuntadas, sus sus miradas posesivas y hasta su pasión, exhibida y asentada sobre los muslos azules de la locura amorosa. Hoy Paloma rezará por el padre de sus hijas y lo hará con fervor, con toda su fe. Y llorará si es preciso.

Al otro lado del ring están los bien presentados toros de Diego Ventura, y la propia plaza de Osuna, centenaria pero no muda, amenaza desde su propia cuenta de Twitter: "Ya están en mis corrales los toros que se lidiarán en la corrida mixta", dice enseñando a los astados en un vídeo que acongoja. Puede que no a Ponce o Javier Conde pero sí a Ana Soria y a Paloma Cuevas.

Hemos sabido que Ana Soria está preocupada. "Está de los nervios", nos dice un amigo muy cercano al que no podemos poner nombre, pero que tiene contacto muy cercano con la familia y las amistades de la estudiante de Derecho. "Es taurina y Poncista, y tiene cuajo, y valor, pero siente como suyo el peligro de una cornada", comenta esta magnífica fuente. No hace falta, no obstante, recurrir a informadores ni confidencias para confirmarlo porque la propia Ana Soria nos lo dice así de claro: "Empieza a torear y lo que a mí me pase a él le afecta", advierte la joven almeriense.

"Estamos viviendo el noviazgo", repetía en televisión 24 horas antes de que su novio pise el albero. La novia de Enrique Ponce atendía a la llamada del programa para que respondiera sobre unas imágenes que han emitido sobre un piso que compartió con otros compañeros de universidad. Una Chorrada, pero la vox firme no desvelaba la realidad de una víspera en la que el hombre al que ama se pondrá, de noche, enfrente de la vida o de la muerte. Y es así, aunque duela, porque si no habría toros.

"No voy a vivir justificándome y aclarando tonterías porque sé cómo soy", decía la voz rubia de Soria a micrófono abierto, toreando a los contertulios de Sálvame. "Lo que a mí me pase a él le afecta. No puedo estar con cada cosa que se inventan y cada cosa que se diga de mí todos los días", añadía. De momento estamos viviendo el noviazgo", confesaba. Preguntada por cómo lleva que se hable de ella, y de la diferencia de edad que los separa (Ponce es 26 años mayor que ella), Ana va asumiendo las críticas: "Me voy a acostumbrando y me voy mentalizando. Hay gente mala que se aburre mucho, yo solamente quiero ser feliz, vivir mi vida y ya pasará".

Sobre Paloma Cuevas, la mujer que este fin de semana sufrirá también cuando Ponce esté frente al toro, su mujer durante 24 años, dijo esto: "No la conozco, no he hablado con ella nunca", decía. "Lo del divorcio es la vida personal de cada uno, no todo lo que se cuenta es verdad, solamente ellos tienen la verdad", aclaraba. "No me pongáis en más aprietos y más preguntas", rogaba.

Ana Soria compartía este viernes una fotografía junto a Ponce con esta declaración de amor "El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana) ??", escribía en su perfil de Instagram. El valenciano respondía a la imagen proclamando su amor con palabras en inglés y en castellano: «Te AMO más que a mi vida!!! ???? Forever!!!".

