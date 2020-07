Bill Clinton estuvo en la "isla de las orgías" de Jeffrey Epstein: "Caminaba con dos chicas guapas del brazo"

El caso del pedófilo Jeffrey Epstein y la bautizada "isla de las orgías", el centro de operaciones de la red de tráfico sexual liderada por el magnate estadounidense, afecta a los sectores más pudientes de la sociedad estadounidense. En las últimas horas, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, ha vuelto a ser relacionado con el multimillonario.

En los documentos legales revelados este jueves, Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas de Epstein, aseguró durante el interrogatorio que el pedófilo le comentó que Clinton le debía favores, aunque nunca le especificó cuáles o de qué tipo. "Nunca me dijo qué favores eran. Hace mucho tiempo me dijo que todos le deben favores. Los tenía a todos en sus bolsillos", dijo Roberts, según informa The Sun.

Además, Virginia también ha contado que Bill Clinton estuvo en una ocasión en "la isla de las orgías" junto a Ghislaine Maxwell, novia de Epstein y quien reclutaba a las chicas menores de edad. No estaban solos. También había otras dos chicas. "Ghislaine, Emmy (otra chica que supuestamente era una habitual en la casa de Epstein), y había dos chicas jóvenes que pude identificar. De todos modos, nunca las conocí bien. Solo eran dos chicas de Nueva York", dijo. Según su testimonio, vio a Clinton "caminar hacia la oscuridad con dos chicas guapas en cada brazo".

Lea también - Bill Clinton, en el punto de mira: un testigo lo sitúa en la isla privada del pedófilo Jeffrey Epstein

Estas revelaciones van en consonancia con las que realizó Steven Scully, el ex empleado de Epstein que se encargaba de las comidas del empresario, quien confesó en el recién documental Filthy Rich (Asquerósamente rico) de Netflix que vio al expresidente sentado en el lujoso porche de la mansión, aunque también dijo que no se percató de ninguna actividad ilícita. Muchos son los medios que han señalado que Clinton viajó hasta la isla en repetidas ocasiones, durante la misma época en la que Epstein ya abusaba de decenas de menores, informaciones que siempre ha desmentido el exmandatario.