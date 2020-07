Kiko Matamoros ataca a su hija Anita desde el hospital para defender a su novia: "No se lo voy a permitir"

Kiko Matamoros, ingresado por una pancreatitis, ha salido en defensa de su novia, Marta López Álamo, desde el hospital después de que acusaran a la joven de estar obsesionada con su hija, Anita Matamoros. El tertuliano de Telecinco ha desmentido las acusaciones y ha arremetido contra su propia hija, con quien no se habla desde hace meses, y contra su exmujer, Makoke.

"No soy el que saca las discrepancias con mi hija, es Makoke y yo tengo que reconocer que es cierto porque lo ha dicho la madre", ha declarado Kiko, que aseguraba que él y su novia son las víctimas, no los verdugos: "A nosotros nos han cerrado las puertas en negocios, en casas de amigos nunca he comentado nada a nadie porque me parecía vergonzoso y por proteger a mi hija, creo que su madre tiene mucha responsabilidad en esto, pero lo que no voy a dejar es que machaquen a nadie", ha alegado.

Además, el colaborador se ha mostrado muy sorprendido por estas informaciones, ya que ha desvelado que el año pasado su hija y su pareja coincidieron en el hospital y su relación fue cordial: "Anita estuvo correctísima y de la noche a la mañana se produce esto. Te lo juro por lo más sagrado, no hemos entendido nada", ha explicado.

Matamoros no va a permitir que se hable mal de su novia: "Es mi hija y tiene que respetarme. Sería un mal ejemplo de educación que le permitiera a mi hija que se comportara como una niñata y fuera haciendo y deshaciendo como le de la gana, tratando a la gente a patadas, no se lo no se lo voy a permitir a nadie y menos a un hijo mío, por su bien", ha sentenciado.