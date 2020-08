El vídeo de don Juan Carlos donde se ríe (con esta señora) de que un rey tenga que pagar impuestos

Este mismo viernes se ha confirmado que el rey Juan Carlos recibió un ático en Londres de 62 millones de euros después de abdicar y que por el camino, en la venta, se esfumaron 20 millones. Omán compró una vivienda de lujo al padre de Felipe VI en 2014,, pero entregó el inmueble como regalo de bodas a un inversor árabe, Mo El Husseiny, que lo revendió a su vez a una 'offshore' de Islas Vírgenes.

Esta noticia, difundida por El Confidencial, es la enésima entrega de un goteo de informaciones que embarran la imagen del marido de la reina Sofía. Mientras tanto, el actual Monarca y doña Letizia han cerrado la gira por las 17 comunidades autónomas sin haber dado una solución al problema de qué hacer con la situación de don Juan Carlos, que sigue viviendo en Zarzuela y cuyos escándalos siguen afectando a la Corona.

Jaime Peñafiel atacaba ayer de nuevo desde Cuatro: "Es absurdo decir que los 100 millones que pagan los jeques son una comisión. Quien paga las comisiones son los empresarios. Como Villar Mir por el AVE a La Meca. Es quien paga comisiones, no el jeque. Los saudíes lo que hacen son donaciones", denunciaba el veterano cronista.

A la vez, Twitter recuperaba un instante del conocido documental-entrevista de la periodista británica Selina Scott a Juan Carlos el año 1992 donde el rey Juan Carlos, de algún modo, ya admitía que evadiría impuestos si puediera. Selina: "¿Usted es un rey que paga impuestos en España como todo el mundo?", pregunta la presentadora. Y Juan Carlos contesta así: "¡Y muchos! ja,ja". "No me dirá que usted pretende no pagar impuestos?", insiste la periodista. Y Juan Carlos dice esto: "No puedo decirlo pero... probablemente, probablemente ja ja", bromeaba el Rey Juan Carlos. "¿Es importante que un rey pague impuestos?", decía la reportera. Y el rey se reía, como podemos ver. "Creo que sí. Como español. Como rey podría haber dicho que no, que no los pago. Pero habría sufrido las consecuencias". Casi 30 años después de aquella entrevista, las imágenes, las respuestas y la acctitud del rey cobran una tremenda relevancia.

Es cierto que en aquella visita de Selina, don Juan Carlos estaba en un tono de broma. De hecho, la lanzó al agua desde un barco por una broma, le quiso poner un gorro y la empujó.