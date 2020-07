El periodista Carlos García-Calvo dejó escrito un libro sobre la reina Letizia antes de morir

El periodista Carlos García-Calvo, que este martes fue hallado muerto en su domicilio, ha dejado un gran vacío en numerosos compañeros de la profesión tras su pérdida. Una de las personas que lo despidió públicamente fue la presentadora Marta Robles, que en Twitter no solo profesó la admiración y el cariño que sentía hacia él, sino que también desveló el que se ha convertido en su último proyecto: un libro sobre la reina Letizia.

La periodista, presentadora del programa de Telemadrid en el que Carlos colaboró hace unos años, lo despidió con unas palabras repletas de cariño: "Ha muerto Carlos García-Calvo. Una de las personas más brillantes que he conocido. Experto en moda, cine, literatura, historia... De ingenio y lengua afilados, tímido hasta parecer soberbio y único en su forma de contar la vida. Un amigo generoso y leal", escribió este miércoles en Twitter en referencia al cronista especializado en moda y en la consorte asturiana.

La presentadora se queda con todo lo bueno que le aportó a nivel cultural, personal y profesional: "Escuchar sus conversaciones de cine y moda con su querido Manolo Blahnik era un regalo. Consultarle cualquier detalle histórico o literario, una garantía. Su blog sobre la reina, con referencias de todo tipo, siempre daba tema de conversación".

Precisamente, su último trabajo, que afortunadamente podrá salir a las librerías, era una obra sobre el estilo de la mujer de Felipe VI a la hora de vestir: "Tenía pendiente una extraordinaria novela familiar donde iba a revela algunos de los secretos de sus mil vidas. Pero ya quedarán para él. La última destreza de su pluma quedará reflejada en un libro sobre doña Letizia que acababa de terminar", desveló. El periodista dejó un legado de otros cinco libros, publicados entre los años 1999 y 2002.

La madrileña se despidió de él con un enternecedor mensaje: "Sé que tenía grandes amigos y grandes enemigos. ¿Quién no tiene de unos y otros y más cuando se tiene una personalidad tan particular? Yo he tenido la suerte de estar entre los primeros. Y le voy a echar mucho de menos. Adiós, Carlos. Que la eternidad te sea propicia", sentenció.

La última columna de García Calvo sobre el estilo de la reina en El Mundo, donde trabajaba como cronista, data del 15 de abril, en pleno confinamiento. García Calvo, nacido en Buenos Aires hace 75 años, debutó en televisión de la mano de Ana Rosa Quintana en el programa Extra Rosa de Antena 3 en el año 1997. En la imagen de arriba le vemos con el realizador Antonio Robles, ex socio de Ana Rosa, en su anterior productora, con Rosa Villacastín, Chelo, García Cortés, la fallecida Mayka Vergara o Antonio Hidalgo.

En la última columna de abril escribió: "Sería esencial que doña Letizia cambiase un poco su look actual. Su melena lacia y algo apagada dice que ya no tiene a su peluquera habitual para hacerse el 'shampooing mis-en-plis', pero estoy seguro que habrá remedios caseros para ello. Las lenguas anabolenas de siempre opinan que empieza a notarse la falta de refrescadinhas semanales". Descanse en paz.