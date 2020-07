Antonia Dell Atte estalla contra Lazos de Sangre y lanza pullas a Lequio y Obregón

El programa Lazos de Sangre de La 1 estaba en teoría dedicado este miércoles a Antonia Dell Atte pero, más allá de que la protagonista fuera la modelo italiana, la percha que sostenía esta entrega del espacio era una tragedia: la muerte el pasado 13 de mayo de Álex Lequio, hijo de su ex marido, Alessandro Lequio, fruto de la relación del bisnieto de Alfonso XIII con Ana Obregón.

Que la primera cadena de la corporación pública dedique su prime time a un personaje como Antonia Dell Atte, cuando venimos de Laura Valenzuela, Carmen Sevilla o José Bono solo se excusa por motivos de audiencia, asegurada por el morbo que subyace ante la desgarradora noticia de la muerte de un joven que no llegó a los 28 años, a causa de un cáncer asesino contra el que Aless luchó admirablemente.

Por mucho que el programa Lazos de Sangre se disfrace de blanco, muestre amabilidad, prescinda de los gritos de otros foros mediáticos, y se parapete tras la fachada dulce y amable del presentador Boris Izaguirre o de invitados al debate como Ágatha Ruiz de la Prada o Carmen Lomana, subyacía en todo momento la muerte del hijo de Ana Obregón.

Da lo mismo que la entrega del espacio se programara antes de la tragedia porque el debate es en directo. Y los reflejos de TVE podían haber optado bien por retrasarlo, bien por quitarlo, o bien por eludir referencias a la tragedia que ha conmovido a España y que tiene, como es lógico, a los involuntarios protagonistas del culebrón con las heridas abiertas, después de una desgracia espantosa, con el dolor a flor de piel y el duelo y la ausencia rajando sus corazones con el cuchillo del recuerdo a un ser querido, al más querido de sus vidas.

Aunque solo fuera por el respeto a esas personas, a esa madre y ese padre, a Ana Obregón y a Alessandro Lequio, La 1, la cadena de todos, la casa durante tantos años de Obregón, debería haber anticipado lo grotesco de unas escenas de debate repletas de risas, anécdotas y frivolidades propias de un programa de entretenimiento pero entroncadas, una vez más lo escribo, en una tragedia espantosa, que subyacía entre las sonrisas de todos los presentes.

Para colmo, la teórica protagonista del akelarre, Antonia Dell Atte, ha estallado contra lo que considera intolerable. Ella lo expresa así: "Ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre"inicia su nota en el perfil de Instagram. "Lazosdesangre ha cortado toda mi entrevista", acusa. "He tenido una Infancia feliz a pesar de haber tenido un padre de?bil y violento. Nunca me ha maltratado y nunca tengo traumas", explica la modelo de Armani.

Después, arremete contra el padre de su hijo Clemente, al que acusa de nuevo de "maltratador diabolico". También ataca Antonia a "toda la prensa y los co?mplices, que han escondido toda la verdad desfrazándola de mentiras".

La modelo señala a los participantes que han cobrado del circo montado en La 1: "Co?mplices que se han enrequcidos a mis costa", dice. "Para?sitos sin ninguna dignidad, cutres de la prensa que inventaron un tria?ngulo que no existi?a para esconder y manipular una Verdad"

A Boris Izaguirre, el presentador del programa, que la entrevistó, le tacha mentirosos: "Pinocho que sabe la Verdad y calla", arremete la italiana.

"Soy una mujer que siempre he perseguido la verdad y Lazos de sangre ha mentido y cortado muchas verdades. A Todos los co?mplices de mi Verdugo Dios os Pedira? cuenta. No se tocan las Mujeres Inocentes y puras y sanas como Yo", añade, para terminar: "Eternamente agradecida a Ana Obregón por haberme librado de mi verdugo", refiriéndose a Lequio. "Pode?is cargar todas las artilleri?as, la verdad tarde o temprano sale", concluye.

Lo cierto es que sería un disparate emitir acusaciones nunca probadas contra Alessandro Lequio, que nunca ha sido condenado por maltrato. Ésa es la razón por la que TVE cortó frases muy duras contra el italiano.

Lo que Antonia Dell Atte utiliza para tachar de maltratador al padre de su hijo, aparte de su palabra, es una sentencia de un caso en la que fue defendida por Cristina Almeida. La cuestión es que Lequio se querelló contra Dell Atte precisamente por llamarle "maltratador" en público, y como, por la razón que fuera, el tribunal no condenó a la modelo de Armani, ella coligió que tenía derecho a llamar maltratador a su ex marido, lo cual, desde el punto de vista jurídico, es un puro disparate.

"Mi hijo Clemente no fue invitado al funeral de Álex Lequio"

La italiana dijo en el plató de Lazos de sangre que ni Alessandro Lequio ni Ana Obregón invitaron a su hijo al funeral de su hermano, fallecido el pasado 13 de mayo, un ajuste de cuentas terrible cuando el dolor por la tragedia está muy presente. La que fuera primera mujer de Alessandro Lequio arrancaba su charla con Boris recordando que su accidente con una sombrilla de playa fue mucho más peligroso de lo que la gente cree. "El golpe pudo haber sido fatal, mortal", dijo. Se fracturó la mandíbula y le quedarán cicatrices tras la intervención en la que le pusieron 80 puntos y perdió tres dientes. Esa es la razón por la que compareció con una elegante mascarilla forrada de encaje.

Muerte de Aless Lequio

Boris Izaguirre, amable perseguidor del morbo, le preguntó a Antonia por Ana Obregón. "Creo que Ana necesita una ayuda espiritual", dijo, y se ofreció voluntaria para ayudarla, ya que se ve preparada para ello: "Siempre he abrazado el bien. El bien te hace sentir bien", dijo. Pero justo a continuación lanzaba un reproche directo contra la madre de Aless Lequio: "He perdonado a una persona que mi pregunta siempre ha sido: ¿Por qué se ha sembrado tanto dolor hacia mí? Un dolor que se podía haber evitado", dijo..

Pero la referencia más directa a Aless llegó cuando Antonia denunció que, tras la muerte del joven, envió sendos mensajes de pésame a Lequio y a Obregón. "Le he enviado un mensaje a Ana y nunca me ha contestado. Tampoco Dado. El mismo día y le dediqué en Instagram una canción de Battiato donde digo que este niño ha encontrado por fin la luz. Pasó el día 13 y no es una casualidad", arremetía. Antonia Dell'Atte, muy dolida, dijo esto: "Mi hijo Clemente no fue invitado al funeral de su hermano Álex Lequio". El hijo mayor de Alessandro Lequio fue el gran ausente de la misa en recuerdo de su hermano y su madre dio su versión de lo que ocurrió señalando diirectamente a su ex marido

Al recordar la muerte del hermano de su hijo Clemente, fallecido el 13 de mayo a consecuencia del cáncer, Dell Atte confesó que ha orado mucho por él. "He compartido el dolor porque Clemente y yo hemos rezado mucho. Ana y siempre tendrá mi solidaridad siempre y cuando un día diga la verdad. Ella lo sabe. Hay mucha verdad que han puesto debajo de un cajón y ella necesita librarse de todo un mundo donde ella misma ha sido víctima de muchas cosas. Ella tiene que pedir ayuda de un guía espiritual", añadió. "Yo tengo mucha fe y cuando he pedido Dios que me ayude Dios se ha presentado». La italiana sostiene que ella ha brindado su apoyo solidaridad a Ana Obregón, conciente del desgarrador momento que atraviesa tras perder al hombre de su vida, a lo que más quería.