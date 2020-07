Lewis Hamilton desvela su gran secreto: él es XNDA, el artista que colaboró con Christina Aguilera

Lewis Hamilton ha enloquecido a su legión de seguidores tras desvelarles su secreto mejor guardado. Durante una década, el piloto de la Fórmula 1 está dedicándose paralelamente a la música bajo el seudónoimo de XNDA. Durante todos estos años y sin nadie sospecharlo, ha colaborado con artistas de la talla de Christina Aguilera, a la que le está muy agradecido por la confianza.

El británico está muy orgulloso de la carrera que emprendió en secreto y asegura que ha sido una válvula perfecta para evadirse de su ajetreada agenda profesional y del foco mediático: "He pasado los últimos diez años o más escribiendo y grabando, trabajando con algunas de las personas más talentosas y más bellas, por lo que estoy muy agradecido. Ha sido mi vía de escape más increíble. Encontrar algo que amas tanto y que haces sólo para ti, para tu espíritu creo que es un proceso importante", confesó en stories este miércoles.

Tenía intenciones de confesar su secreto en 2018, cuando lanzó colaboró con Christina Aguilera en su famoso tema Pipe, pero sus temores le hicieron seguir en el anonimato: "La idea era compartir la música bajo un nombre distinto para que podáis escucharla primero y luego saber que era yo, pero no funcionó del modo que pensé. He escapado de reconocer que era yo, quizás por mis inseguridades o miedo", contó.

El seis veces campeón del mundo, que en junio suscitó un gran revuelo cuando cargó contra la tauromaquia en nuestro país, ya no se esconde y le agradece a la artista su inmenso apoyo: "Todo lo que quiero decir es que soy XNDA y que me siento muy honrado y agradecido a Christina Aguilera por darme un espacio para usar mi voz. Siento muchísimo agradecimiento y respeto hacia ella y lo que ha hecho en la industria", afirmó.

El piloto tiene unas cuantas canciones grabadas que ya está dispuesto a sacar del cajón para deleitar a sus seguidores. Sus composiciones son una gran ayuda para él y quiere que también lo sean para sus fans: "He llegado al punto en el que me encantaría compartirlo con vosotros. No tengo un proyecto o un álbum, solo un puñado de canciones diferentes con las quizás algunos de vosotros podáis conectar. Me han ayudado a superar algunos de mis momentos más difíciles. En algún momento voy a compartirlas con vosotros", sentenció.