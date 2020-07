La reina Letizia: mono muy elegante y alpargatas de cuña para pasear entre las vacas en Cantabria

Felipe VI y doña Letizia han viajado hasta Cantabria, su penúltima parada del intenso tour por las comunidades autónomas, para visitar un mercado de ganado que le trae muchos recuerdos a doña Sofía y don Juan Carlos, tan salpicado por los escándalos que salen sobre él. La reina, como no podía ser de otra forma, ha vuelto a rescatar de su armario un atuendo que ya utilizó y que, esta vez sí, ha combinado con la coleta alta que abandonó en sus últimas salidas de Zarzuela.

La consorte asturiana ha desempolvado el mono de Uterqüe, de la colección primavera verano de 2018, que ya estrenó hace dos años durante el recordado viaje oficial a República Dominicana. Se trata de un atuendo de de manga corta, estilo midi y escote en V. Es de color azul navy con estampados florales en rosa, verde, amarillo y blanco. Le ha dado un toque distinto gracias a la camiseta básica que lucía debajo del mismo color.

La madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía lo ha combinado con sus mejores aliadas, las alpargatas de las que no se separa durante esta intensa temporada estival tan marcada por el azote del Covid-19. No obstante, en esta ocasión no se ha subido en las de Macarena Shoes sino que ha estrenado otras de color a oscuro a juego con el conjunto. Una buena elección, pues el color blanco para visitar el ganado de Cantabria no hubiese sido una buena combinación. La nuera de los reyes eméritos ha vuelto a sacar del joyero los pendientes inspirados en la caña de bambú y, por supuesto, su anillo favorito de Karen Hallam.

Felipe y Letizia han visitado el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, curiosamente el mismo que inauguraron don Juan Carlos y Sofía allá por el 1973, cuando eran príncipes de Asturias. Durante su visita a la feria, que se celebra cada miércoles, han estado muy bien acompañados por el presidente autonómico Miguel Ángel Revilla. También se han reunido con representantes ganaderos para valorar la difícil situación que atraviesa el sector a causa de la pandemia. Allí se han llevado como regalo un original cencerro que les acompañará en su regreso a Zarzuela.

A lo largo de la mañana visitarán también la villa marinera de Santoña, de la que salen las mejores anchoas. Los reyes terminarán el tour por las comunidades autónomas esta misma semana. Como gran colofón han elegido Asturias, la tierra de la reina Letizia.