Karelys Rodríguez: las diez bombas de la mujer que asegura que estuvo con Cayetano seis años

Donde dije digo, digo Diego. Karelys Rodríguez vuelve a la primera plana de los medios para rectificar sus palabras sobre su amistad especial con Cayetano Rivera y asegurar que lo suyo no fue algo pasajero, sino que estuvieron saliendo juntos durante seis años, tiempo en el que el torero estaba con Eva González.

"He tenido una relación con Cayetano Rivera hasta el año pasado", dice la abogaba canaria en portada de Lecturas. Y da el motivo por el que ahora admite lo que antes negó: "Me he decidido a dar declaraciones porque se han dicho cosas horribles de mí. Siento que hasta que no saque lo que tengo dentro no puedo salir de esto", explica.

1. Ya entrando en harina, Karelys desvela cuánto duró lo suyo con el matador de toros: "Nos conocimos por unos amigos hace ocho años y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido alrededor de unos seis años de relación. Si alguna temporada hemos perdido el contacto durante meses ha sido porque yo me he molestado con él. No quiero entrar en detalles, pero desde que lo conozco siempre ha estado en mi vida. Hasta el año pasado, Cayetano ha estado en mi vida todos estos años", reconoce Rodríguez, que admite que tuvieron los altibajos propios de ser un romance secreto a escondidas de la mujer del diestro.

2. La abogada, de 26 años, asegura que no quiere ser famosa: "Si yo hubiese querido buscar fama, habría hecho algo muchísimo antes cuando era más joven y ni tenía carrera ni trabajo, quizás hubiera tenido más sentido ¿no?", pregunta Karelys, que deja claro los sentimientos que tuvo por él: "Pero el único motivo por el que yo he estado viendo a esta persona durante todos estos años y estaba con él era por sentimientos. Me duele reconocer que estaba enamorada de él y me hace sentir mal, la verdad", reconoce.

3. En su charla con el medio, cuenta muchos detalles de su relación con el marido de Eva: "Cómo era conmigo. Desde el principio, tuvimos muchísima conexión. Yo, al principio, pasaba un poco y no entendía que le gustaba de mí. En ese momento, él no estaba soltero, tenía pareja, pero iba detrás de mí. Yo tenía 21 años y me vino ese hombre guapísimo. Lo conocí y me trataba increíblemente. Me decía que era importante en su vida y me hacía sentir especial. Obviamente, yo babeaba y lo idealizaba (...) Siempre lo ha hecho de tal manera que me llevaba a su terreno. Si yo he estado ahí, ha sido porque él no me dejaba ir", declara.

4. También desvela cuánto se veían y cómo: "Siempre era cuando podía organizarlo él y yo, obviamente, estaba siempre disponible para él porque para mí lo más importante es que pudiésemos vernos. No quiero entrar en el número, pero no eran pocas las veces que nos veíamos, según las etapas. Lo que sí manteníamos de forma continua era el contacto", explica.

5. Karelys admite que no habla con él desde hace meses, pero asegura que él ha tratado de ponerse en contacto con ella durante el confinamiento: "No hablo con él desde diciembre. Me felicitó por la Navidad y el Año Nuevo, pero la relación ya estaba fría y, durante el confinamiento, ha intentado ponerse en contacto conmigo pero desconozco el motivo. No sé si es porque quiere hablar conmigo o se acuerda de mí o simplemente está preocupado porque yo hablo. Me imagino que quiere que esté tranquila y no enfadada por el título que me han colgado de 'Karelys, la mala'", comenta.

6. Karelys niega que ella pactara con el paparazzi las fotos junto a Cayetano en Londres: "Creo que la información que se ha dado ha sido totalmente falsa errónea para dejarme a mí en mal lugar y quedar como la mala de esta historia. Jamás he vendido fotos ni he querido salir de forma o hacer montaje para hacerme famosa. Reconozco que he cometido un gran error en mantener algo así con otra persona y, sobre todo, en no saber salir de la situación y decir 'basta'", señala.

7. Así se desenamoró del torero: "Me di cuenta de que no era sano y que me estaba destruyendo a mí misma porque empecé a ver que esto no iba a ningún lado y que no estaba bien, entonces empecé a desenamorarme. Lo tenía idealizado y lo tenía como lo mejor, pero pasé a sentirme dolida porque yo había sido muy buena con él y nunca lo valoró", cuenta.

8. La canaria desvela que su romance a espaldas de la presentadora de La Voz la conocían pocos de su círculo cercano: "Mi historia la conocían muy pocas amigas. Me siento fatal porque mentí a mucha gente, amigos, familia, y los pocos que lo sabían me lo advertían. Ojalá les hubiera escuchado porque siento que he desperdiciado los mejores años de mi vida con una persona que no merecía. ¡Cómo pude ser tan tonta!", exclama Karelys, que afirma que personas del entorno del torero lo sabían: "Sí lo sabían, pero no voy a entrar en quién"

9. Rodríguez asegura que "nunca" se planteó hablar con Eva González y admite que no se siente orgullosa de lo que pasó: "Hay muchas cosas de esta historia de las que no me siento orgullosa y me hacen sentir mal, ya que cuando pasa algo así, sé que muchas personas sufren".

10. Habla sobre otras presuntas relaciones extramatrimoniales de Cayetano: "Después de esto me han contado mil cosas, pero yo hasta que no veo, no creo. Lo que sí pienso es que pequé de inocente e inmadura (...) Si por algo me siento horriblemente mal conmigo misma es por haber permitido que alguien me tenga como segunda opción y no me dé mi lugar como mujer, algo que me ha afectado incluso psicológicamente", cuenta Karelys, que deja una última frase: "El tiempo da y quita razones".