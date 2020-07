Ester Expósito incendia la red con un explosivo posado desde la piscina y su novio se derrite: "Eres la cosa más linda"

Ester Expósito está exprimiendo al máximo el verano y, tras volver de Italia, donde pasó unos días por motivos laborales, ha puesto rumbo a Marbella para pasar unos días de desconexión y relax. La actriz de Élite ha protagonizado un increíble posado veraniego desde una piscina, con el que ha levantado muchas pasiones en Instagram generando un sin fin de reacciones positivas y likes. También ha desatado los halagos de su chico.

"No me quiero ir de este paraíso", ha escrito mientras posa subida a una colchoneta luciendo un bikini de color carne. En una de las tres fotos que ha compartido también posa de espaldas junto a una buena amiga. Las instantáneas han batido todos los récords y en menos de 24 horas ya rozan los 6 millones de 'Me gusta'.

Entre todos ellos, los de su enamorado, el actor mexicano Alejandro Speitzer. Tras ver las fotos se ha derretido de amor y le ha escrito: "Eres la cosa más linda". Con él ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor tras su sonada ruptura con Álvaro Rico, con el que comparte reparto en la serie de Netflix. Alejandro también la acompaña en el plano profesional, pues los dos participan en la nueva serie Alguien tiene que morir, de la que ya rodaron parte en Italia hace unas semanas.

Ester se ha convertido en los últimos tiempos en una de las actrices más solicitadas del panorama patrio y es la española más seguida en Instagram con cerca de 25 millones de seguidores, destronando a otras como Georgina Rodríguez o Úrsula Corberó. Hace tan solo una semana también alborotó a sus seguidores con un increíble topless con el que también presumió de tatuaje en la espalda.