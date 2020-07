Belén Esteban presume de cuerpo con un espectacular posado en bañador y habla de la casa de Toño Sanchís: "No la voy a malvender"

A Belén Esteban no se le resiste el verano. La princesa del pueblo, a sus 46 años, ha presumido de figura posando en bañador antes de comenzar sus ansiadas vacaciones. La colaboradora ha dicho que tiene muchos planes de futuro, entre los que se encuentra el más importante de todos: tener su primer hijo junto a Miguel Marcos. Un año después de darse el "sí, quiero" no dejan de intentarlo. También ha hablado de sus intenciones con la casa que le arrebató a su ex representante, Toño Sanchís.

El 22 de junio cumplieron su primer aniversario como marido y mujer y lo celebraron muy bien acompañados: "Nos fuimos a comer por ahí los dos y luego lo celebramos con unos amigos en casa", confesó en Semana, antes de asegurar que no han tirado la toalla con lo del bebé: "El bebé estamos haciendo todo lo posible, la verdad, pero no llega". La contertulia, que va y viene de Benidorm antes de coger sus vacaciones de verano, posa con un increíble bañador negro con el telón de una piscina detrás, su melena recogida y un despampanante collar que le combina a las maravillas con su escotazo.

También está pensando en volver a darle el "sí, quiero" a su enamorado, esta vez por la Iglesia porque ella es una fiel devota: "El otro día me encontré por la calle con el cura de mi pueblo y ya le dije que tenía que ir a verle. ¿Queremos boda? Sí, sin duda. ¿Qué tenemos día fijado? Pues no", alegó. En las páginas interiores de la revista, Belén también posa luciendo otros bañadores de color, amarillo, rosa y gris, a los que a veces acompaña con conjuntadas prendas veraniegas.

Entre manos también tiene pendiente la venta de la casa que le arrebató a Toño Sanchís tras comprarla en subasta pública. La está reformando tal y como aseguró para tenerla impecable de arriba a abajo: "Estamos acabando de arreglara y se pondrá a la venta, pero yo no he dicho por cuánto". En El programa del verano especularon que la podría vender por hasta 700.000 euros: "La gente puede hablar lo que quiera, pero solo te digo una cosa, no voy a malvenderla, con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. Estamos terminando la reforma y me gustaría encontrar un comprador, pero no descartamos alquilarla".

La princesa del pueblo también ha hablado del trato que mantiene con sus compañeros de televisión. A muchos los considera amigos, aunque ella selecciona muy bien sus amistades y no todos entran en su círculo: "Para mí la palabra amistad es muy especial. Y yo por mis amigos, los de verdad, lo doy todo. Y se perfectamente quienes son". Entre ellos se encuentra Paz Padilla, pues Belén era una de las pocas personas que conocía la enfermedad de su marido, Antonio Vidal, que murió víctima de un cáncer a los 53 años.

También asegura que ha aprendido mucho durante los interminables meses de confinamiento: "Creo que he aprendido a ser paciente. Pero ya hace tiempo que entendí que aunque soy muy nerviosa, cuando tengo que estar tranquila puedo hacerlo. Pero eso también es algo que te da los años, lo aprendes con la edad", sentenció.