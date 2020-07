"La gran cerdada de Karelys": la reacción a la canaria que dice que estuvo liada con Cayetano

Lo adelantábamos desde Informalia, en rigurosa primicia, el 1 de mayo, en pleno confinamiento por el coronavirus, con este titular: "Karelys Rodríguez tira de la manta: la ex amiga de Cayetano Rivera quiere contar toda la verdad de su relación con el torero". Ahora, una vez consumada su venganza desde Lecturas, recabamos la reacción del entorno de Cayetano Rivera, que ocupa junto a su mujer, Eva González, otra portada este mismo miércoles.

Las fotos de Cayetano en actitud amistosa y cercana con una atractiva joven en una cafetería de Londres convirtieron a Karelys Rodríguez en la celebridad del momento.

Los comentarios y especulaciones vertidos en distintos programas de Telecinco sobre la naturaleza de la relación entre el torero y la joven abogada tinerfeña incendiaron las redes sociales, la prensa del corazón y la indignación de Cayetano con los medios, incluso con los que solo se limitaron a recoger la noticia y las posibles repercusiones en el matrimonio del hijo de Carmina Ordóñez y Eva González, ejemplar hasta aquel momento. Después, la revista Semana publicó las imágenes, pero se refirió a Karelys como "amiga" de Cayetano.

Mientras la abogada de Karelys pedía el secuestro judicial de la revista y acciones legales contra todo aquel que siguiera hablando del paseo londinense, la canaria protagonizaba un posado en la revista Hola. Todo parecía indicar que esa mujer empezaba su carrera como la nueva celebrity de la prensa rosa.

Pero después, de nuevo Semana sacó a la luz mensajes entre Karelys y el paparazzo que cazó a Cayetano, los cuales evidenciaron que las imágenes de su encuentro con Cayetano habían sido una trampa montada por ella misma con el fotógrafo al que avisó para que hiciera las fotos.

WhatsApp comprometidos

El fenómeno Karelys se vino abajo al publicarse los whasapp donde le precisaba al fotógrafo el sitio y la hora donde se encontraría con el torero. Poco después, Cayetano y Eva González reaparecieron juntos, eso sí, serios y con cierta rigidez, dando la impresión de que la procesión iba por dentro. Y de la canaria, nunca más se supo.

Algunos medios habían publicado que iba a dejar el bufete londinense donde trabajaba y se instalaría en Madrid, para ejercer como abogada en España, estudiar un curso de Relaciones Internacionales. Pero Karelys no ha vuelto, ni ha hecho ningún máster en la Universidad.

Informalia ha comprobado que sigue en Londres. Supimos y contamos que está muy dolida por haber terminado esto como "la mala de la historia" y que iba a reaparecer para cobrar una buena tajada, como ha hecho en Lecturas, donde dice que fue amante de Cayetano.

Karelys cuenta detalles sobre una amistad que nunca habían explicado, ni cómo ni cuándo empezó, o cuánto duró. La nueva versión de Karelys en Lecturas no sabemos si es la buena pero de momento es la última.

"Siento que hasta que no saque lo que tengo dentro no puedo salir de esto", advierte. Pero la verdad es que está cobrando un buen dinero por contarlo, y además quiere rehacer su fama y relanzarse mediáticamente para entrar en algún reality de Telecinco, según nos confirman desde su entorno.

¿Seis años de relación con Cayetano?

Karelys cuenta que su "relación especial" con Cayetano arrancó hace años y se extendió hasta el año pasado. "Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido alrededor de unos seis años de relación", desvela.

A espaldas de Eva González

Según Karelys, en todo ese tiempo se han visto intermitentemente y, aclara: "Si alguna temporada hemos perdido el contacto durante meses, ha sido porque yo me he molestado con él". Según la versión de la abogada, el torero era el que volvía a querer retomar el contacto y ella, "enamorada, aunque me lo negaba a mí misma", siempre estaba para él a espaldas de Eva González.

Autoestima tocada

Karelys asegura que desde diciembre no tiene contacto de ningún tipo con el torero. Pero se considera víctima de sus sentimientos amorosos hacia Cayetano, y dice que que no los podía controlar. "Haber estado involucrada en una historia con esta persona no es algo que me haga sentir orgullosa. (..) Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima el estar con una persona en unas circunstancias así", dice en Lecturas.

"Hacerme conocida no era mi objetivo"

En cuanto a Cayetano y Eva González, la aparición de Karelys en escena hizo que se tambaleara la felicidad de su hogar. Un terremoto del que poco a poco se van recuperando. "Hacerme conocida no era mi objetivo. Tengo mi vida en Londres y no quería que me perjudicara nada de esto en mi vida ni en mi trabajo", afirma Karelys.

Reacción de Cayetano

A la espera de una reacción del torero, que seguramente se producirá en los tribunales, según nos informan, hablamos con el entorno del marido de Eva González. "Sabíamos que esa señorita iba a hacerlo, nos lo habían contado, pero Cayetano y Eva están felices y más fuertes que nunca", asegura una fuente sobre el estado de ánimo del hermano de Fran Rivera, y de su mujer la presentadora de La Voz. No podemos confirmar si es así, porque otras fuentes del entorno de la sevillana insisten en que tratan de reconducir su matrimonio pero que "viven un crisis complicada".

Desde el entono de Cayetano hablan así de lo que acaba de hacer Karelys: "Cuando nos referíamos a lo que iba a hacer esa mujer decíamos 'la cerdada de Karelys', porque esto que acaba de hacer, por dinero, además de retomar un asunto que estaba finiquitado, es solo una versión más de las muchas que ha dado, siempre cobrando, y con contradicciones", nos explican. Sobre si la entrevista que concede este miércoles a Lecturas puede ser motivo de querella por parte de Cayetano o de la propia Eva González, nuestra fuente no descarta acciones contra el medio y contra Karelys. "Ella dirá que tiene derecho a contar su verdad pero esto va contra el honor y la intimidad de las personas, y desde luego, como todo el mundo puede ver, es una cerdada, la gran cerdada de Karelys, decimos por aquí", y que me denuncien a mí", nos dice el informador desde el entorno del torero. "A ver qué juez dice cómo se llama lo que acaba de hacer esa señora, después de tantos meses", concluye. ¿Eso no es un poco machista?, le preguntamos, y la contestación es que sería igual si fuera al revés: "Porque aquí no hay nada de amor ni de pasión, aquí no hay más que dinero", nos contesta. "Y un desprecio absoluto hacia el matrimonio de Cayetano", matiza.