Brooklyn Beckham comparte imágenes inéditas de su pedida de mano a Nicola Peltz, que presume de anillo de 350.000 libras

Brooklyn Beckham (21) está viviendo un auténtico torbellino de amor tras comprometerse con su novia, la millonaria Nicola Peltz (25), a principios de este mes. A mediados lo anunciaron con una ilusión desbordante en Instagram y ahora han deleitado a sus seguidores con unas románticas e inéditas fotos de la pedida de mano.

"No puedo imaginar una vida sin ti bebé. Me haces sentir tan especial y me haces reír todo el tiempo. Siempre te cuidaré y siempre te respaldaré", ha escrito el primogénito del David y Victoria Beckham en la red social del postureo, junto a una serie de fotos de este día tan especial. En ellas se funden en apasionados besos y tiernas miradas. Además, también ha compartido el bonito abrazo que la joven se dio con su padre, el inversor estadounidense Nelson Peltz.

La actriz y modelo hizo lo propio y también publicó en su perfil las mismas fotos que su prometido, incluyendo además otra con su hermano, Bradley. "Brooklyn tú eres mi mundo", escribió junto a este álbum tan personal. En este día, además, lució un anillo de compromiso de diamantes de nada más y nada menos que 350.000 libras, según apunta Daily Mail.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz viven un tórrido noviazgo desde hace 9 meses. El padre de la joven es el antiguo dueño de la marca de bebidas Snapple y, según la revista Forbes, su patrimonio podría llegar a los 1.400 millones de dólares. Su madre, Claudia Heffner, se dedicó durante años al mundo de la moda, pero lo dejó para centrarse en los negocios familiares.

La familia Peltz se codea con gente de las altas esferas de Estados Unidos como Donald Trump. Ellos nunca han escondido su apoyo al presidente de Estados Unidos: "Sus políticas son las correctas para Estados Unidos", dijo Nelson sobre el mandatario americano.

Los Beckham ya expresaron su alegría por el compromiso del mayor de sus cuatro hijos. Tan contentos están que, según The Sun, le han comprado una casa en Londres para que viva con su prometida. Ese presente parece esconder un claro objetivo. Y es que David y Victoria, que viven en Inglaterra, quieren que su hijo tenga una vivienda en la capital británica para que no se instale definitivamente en Nueva York, donde reside en la actualidad junto a su prometida.