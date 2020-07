La ex del príncipe Harry se casa en secreto con su novio aristócrata y con guiño incluido al marido de Meghan Markle

Nunca sabremos si el príncipe Harry seguiría ligado a la corona británica si no hubiera conocido a Meghan Markle y hubiera continuado por ejemplo con su ex, la actriz Cressida Bonas, con la que rompió en 2014. Sea como sea, el hijo de Lady Di ha comenzado una nueva vida en Los Ángeles y la que fuera su novia durante dos años se ha casado este fin de semana en secreto, mediante una boda con guiño incluido al duque de Sussex.

Cressida Bonas le ha dado el "sí, quiero" a Harry Wentworth-Stanlye, con el que se comprometió felizmente en agosto del año pasado. Casi un año después y un confinamiento de por medio, los dos han unido sus vidas en el exclusivo club de polo de Cowdray Park, situado a una hora y media de Londres, ante la atenta mirada de solo 30 invitados por las medidas para evitar contagios por coronavirus.

Llama la atención que el lugar que ha elegido para casarse con el amor de su vida sea el mismo lugar que ha frecuentado el príncipe Harry en muchas ocasiones debido a su afición por el polo. También lo han visitado alguna vez Guillermo de Inglaterra y la mismísima reina Isabel II.

La ex del nieto de Isabel II es una mujer muy recelosa de su vida privada especialmente tras la experiencia de haber salido con un royal británico. "No quiero hacer una gran boda, realmente no va con nosotros", confesó a principios de año en la revista ES Magazine. Tan solo una instantánea se difundió del enlace gracias a que su hermano, Jacobi Anstruther-Gough-Calthorpe, colgó en sus redes sociales una foto de los recién estrenados como marido y mujer cabalgando, aunque poco después la borró para respetar así los deseos de intimidad de su hermana.

El tortolito de Bonas es agente inmobiliario y, además, pertenece a la aristocracia del Reino Unido, ya que su madre es la marquesa Milford Haven. Comenzaron su relación hace ya cuatro años y contadas son las fotos que han salido de los dos juntos debido al hermetismo que les caracteriza. Una privacidad que ansiaba cuando estaba saliendo con el príncipe Harry. El no encontrarla propició su ruptura, pues estaba cansada de la gran presión mediática que acechaba sobre ella, tal y como reveló la biógrafa y amiga de su madre, Ingrid Seward.