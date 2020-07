Boris Johnson y su cambio radical tras vencer al coronavirus: "Estaba demasiado gordo"

Boris Johnson pasó uno de los momentos más complicados de su vida hace cuatro meses cuando ingresó en la UCI después de contraer el coronavirus. Tras este contratiempo y la llegada al mundo de su primer hijo con Carrie Symonds, el primer ministro británico se ha preocupado mucho más por su salud y ha decidido dar un cambio radical.

En este sentido, el líder de los Tory se percató de que le sobraban unos cuantos kilos cada vez que se subía a la báscula y confesó que durante su paso por hospital tenía "mucho sobrepeso" para ser una persona de 1,77 centímetros.

Salió del centro y decidió poner de su parte para cambiar esta situación: "He querido perder peso desde hace mucho tiempo y creo que, como mucha gente, lucho contra mi peso. Subo y bajo. Pero desde que me he recuperado del coronavirus, estoy mejorando mi forma constantemente", ha dicho a través de un vídeo del Servicio de Salud Pública de Inglaterra (PHE) para concienciar sobre el sobrepeso en la sociedad.

Ha decidido adelgazar pues cuestiones de salud y para encontrarse repleto de energía en su día a día: "Hay razones de salud, pero también hace que te sientas mucho mejor. Y eso es lo principal, que, de hecho, tendrás más energía si pierdes peso". Para hacer frente a este problema a nivel social, en el Reino Unido se han propuesto algunas medidas como la prohibición de las ofertas 2x1 de productos insanos o su retirada de las cajas para llamar la atención de los clientes, entre otras.

Boris se encuentra en un momento idílico con Carrie, con la que tuvo a su primer hijo en común a finales de abril. Mantienen una relación sentimental desde finales del año 2018, cuando el político se divorció de su segunda mujer, Marina Wheeler, con la que estuvo un cuarto de siglo casado y con la que tiene cuatro hijos. No obstante, los prometidos se conocen desde año 2012, año en el que la mujer encabezaba el gabinete de comunicación del partido "Tory". También tiene una hija extramatriomial de 11 años, fruto de su aventura con Stephanie Macintyre mientras estaba casado con Wheeler.