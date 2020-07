Violeta Mangriñán se pone 'hot' y desvela sus posturas sexuales favoritas: "Me encanta la ranita"

Violeta Mangriñán se ha sincerado con sus miles de fans y ha desvelado algunos detalles de su vida íntima con su novio, Fabio Colloricchio. La exconcursante de Supervivientes ha contado cuál es su top-3 de posturas sexuales favoritas en Ultravioleta, su su canal de Mtmad.

La valenciana, que ya avisaba que iba a responder con su habitual naturalidad, se ha lanzado al barro sin miedo: "Top 3 de posturas sexuales Es que me gustan todas Para mí el sexo es una de las mejores cosas que hay porque mira, es gratis y no engorda, al revés, adelgaza. Yo me lo gozo mucho", ha comenzado explicando.

Tras esta breve introducción, Violeta se confesaba: "Me encanta estar arriba pero del revés, dándole la espalda a mi pareja. Lo malo es que si me pongo así no aguanto ni dos segundos en ", ha asegurado la extronista de Mujeres y hombres y viceversa.

Además, Mangriñán destacaba su segunda opción: "A mí me gusta estar arriba siempre. A ver de vez en cuando también me gusta hacerme la sumisa y que me dominen un poco. Bueno, una de mis posturas favoritas es la ranita. Es cuando me pongo encima del chico, en este caso Fabio, con las piernas abiertas, como una ranita", ha señalado.

En tercer lugar, Violeta situaba otra postura sexual: "A cuatro patas. Lo que pasa es que así tampoco aguanto. Pero la suerte que tengo es que soy multiorgásmica, entonces pues me puedes seguir dando cuerda todo lo que quieras y más", sentenciaba.

