Paloma Cuevas rompe su silencio apoyándose en sus hijas: "Descubres nuevamente la vida a través de sus ojos"

Paloma Cuevas ha roto su silencio en las redes sociales con una conmovedora reflexión sobre la maternidad que dice mucho entre líneas. La todavía mujer de Enrique Ponce, que se encontraría "destrozada" y "peligrosamente mal" tras su ruptura y el romance del diestro con Ana Soria, ha recibido el incombustible apoyo de una de sus mejores amigas y también de una gran avalancha de personas anónimas.

"Cuando eres madre descubres nuevamente la vida a través de los ojos de tus hijos... Tu corazón se sincroniza con el de ellos y el horizonte se expande para dar cabida a tanto amor", escribió la cordobesa este lunes en Instagram junto a un retrato que le ha regalado su amigo, el artista extremeño Jacinto Alcón. Mientras el diestro y la joven de 21 años disfrutan sin pudor de su amor por las costas almerienses, Paloma se encuentra en su finca familiar de Jaén, Cetrina, cuidando a sus hijas Palomita y Bianca, de 12 y 9 años, respectivamente.

Tras esta publicación, gracias a la que dice tanto con tan poco, ha recibido el apoyo de Fiona Ferrer, una de las socialités que forma parte de su círculo inquebrantable de amigas: "Gran madre, gran amiga y un gran referente. Eres un regalo. Te quiero, te admiro y si supieran la fuerza que tienes muchos se sorprenderían", le escribió en el muro de los comentarios.

Muchos otros usuarios le trasladaron mensajes de ánimo: "No puedes ser más educada, más discreta y más señora. Qué gran ejemplo para tus hijas", "Felicidades Paloma por tu actitud impecable y tu discrección" o "Paloma, eres elegante en todos los aspectos, tu actitud habla bien de ti", le dijeron.

Nuevas informaciones sobre cómo se encuentra la ex del torero salieron a la luz este domingo gracias a las declaraciones del paparazzi Diego Arrabal en Viva la vida. "Lo último que me dicen es que Paloma está muy, muy mal, peligrosamente mal, y no se cómo va a terminar esto", aseguró, atendiendo a fuentes cercanas de su entorno.

A Paloma le estaría sentando como un trago de agua fría las acaramelas fotos de Ponce con la almeriense desde el barco de los padres de esta, hasta el punto de que una buena amiga del matrimonio le habría reprochado al diestro su actitud: "Hay una muy buena amiga de la ex pareja que le ha pedido a Enrique que frene un poquito, no por nada, sino porque es que su ex mujer está peligrosamente mal", confesó.