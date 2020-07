Dani Rovira publica una sobrecogedora foto durante una sesión de radio: tira de humor y coraje ante el cáncer

Dani Rovira comparte el día a día de su lucha contra el cáncer en las redes sociales, donde anunció hace unos días que había terminado las sesiones de quimio y que ahora se sometería a 18 sesiones de radio. Durante una de ellas, el actor ha compartido un post en el que tiraba de optimismo y humor ante la enfermedad.

El protagonista de Ocho apellidos vascos posa con la bata y totalmente rapado mientras espera su turno. Bajo la imagen, deja uno de sus chistes: "¿Usted desde cuándo espera?", pregunta junto a un emoticono de una pera y un hashtag: "#Siemprefuerte".

La broma de Rovira ha sido seguida por algunos de sus más de 2,1 millones de seguidores, que le contestaban: "No, si yo nunca he sido fruta", parafraseando uno de los fragmentos de un famoso monólogo del propio cómico andaluz.

Durante su lucha contra el linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en marzo, Rovira siempre se ha mostrado optimista y ha utilizado el humor como el gran arma frente a la enfermedad. Y todo pese a la gran dureza de las sesiones de radio, que él mismo relató cómo eran hace un par de días durante una entrevista en Cadena Ser.

"No sabes lo que es la radio. Te entran a una cama y te hacen una especie de molde que se ajusta del pecho a la cara, súper ajustado a tu figura. No puedes adelgazar ni engordar. Te anclas con ese molde a la cama para que la radiación vaya a donde tiene que ir. Son 10 minutos que estoy anclado a una cama que no puedo ni tragar", contó el humorista.

En la charla con el medio, el novio de Clara Lago también recordó sus sesiones de quimioterapia: "Llegaba al hospital a las 9 de la mañana, me sacaban sangre y a partir de ahí, viendo como tenía las defensas en el laboratorio, me hacían los 'jarabes'. Eran cuatro bolsas de quimio intercaladas con bolsas de suero y algún que otro medicamento. Total, un litro y medio que te meten en vena", explicó.

A pesar de todo, el actor se queda con el lado positivo de estos meses: "Llegaba al hospital a las 9:00 y salía a las 15:30. Hacías amistad con la gente de allí. Con los médicos; con mi oncólogo, Eduardo García Rico; con el director del hospital, la enfermera, la psicóloga oncóloga...", desveló, dejando una nueva lección de cómo enfrentarse a tan dura enfermedad.