Belén Esteban, sobre Paz Padilla: "Me nombra a Antonio como si estuviera presente"

Belén Esteban es una de las amigas que se ha puesto en contacto con Paz Padilla para saber cómo se encuentra y consolarla por la triste pérdida de su marido, que falleció a los 53 años como consecuencia de un tumor cerebral. La princesa del pueblo era una de las pocas compañeras de Sálvame que conocía la enfermedad de Antonio Vidal antes de su fallecimiento.

"He hablado con Paz y me ha dicho que se tiene que curar las heridas ", confesó este lunes en el plató de Telecinco, haciendo referencia a la llamada que habían mantenido la noche anterior. Para Belén también es difícil hablar con su amiga en estos momentos tan complicados en los que es muy difícil encontrar palabras de consuelo: "No sé que decirle", desveló.

Una de las cosas que más conmueve a Belén es la forma en la que la presentadora habla de su marido: "Yo la escucho... me nombra a Antonio como si estuviera presente...", relató muy emocionada. El resto de compañeros también se ha volcado en la humorista para que sobrelleve el duelo de la mejor forma posible: "Por desgracia Paz está ahora mismo pasando por el momento más duro de su vida porque nos pasan las mismas cosas que al resto. Paz, te pensamos. Estamos contigo. Estamos a tu lado. Caminamos a tu lado. Cuando nos necesites sabes que vamos a estar ahí", dijo Carlota Corredera.

Paz Padilla despidió a su marido el lunes de la semana pasada en un emotivo funeral que tuvo lugar en Zahara de los Atunes, la tierra gaditana donde se dieron el "sí, quiero" en 2016. Este lunes, la actriz abrió su Instagram para agradecerle a sus seguidores su inconmensurable apoyo durante estos días tan difíciles: "Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio", escribió.