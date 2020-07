El gesto que más "conmovió" a Paz Padilla en el tanatorio de su marido, Antonio Juan Vidal

Paz Padilla está viviendo los peores momentos de su vida por la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, a los 53 años víctima del cáncer. Una semana después de la trágica noticia, la presentadora ha utilizado las redes sociales para mandar un mensaje de agradecimiento y desvelar cuál fue el gesto que más la "conmovió" en el tanatorio.

Lea también - Paz Padilla agradece el apoyo inquebrantable de su hija, Anna Ferrer, durante la enfermedad de su marido: "Estuviste a los pies de su cama"

"Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida", ha comenzado diciendo la actriz, que daba las gracias a todos por el apoyo y el respeto: "Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano", alegaba.

Lea también - Paz Padilla homenajea a su marido en la playa: "Cada último rayo del Sol fue por ti"

También se mostraba agradecida a sus compañeros de trabajo: "Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía", contaba, antes de referirse a su relación con Antonio Juan: "He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre".

Por último, Paz compartía su estado con sus más de 1,8 millones de seguidores de Instagram: "Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino". Y dejaba un mensaje de optimismo: "Soy un animal herido, pero avanzando".