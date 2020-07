Meghan Markle, víctima de un nuevo ataque de su propio padre: "La amo, pero no aprecio en qué se ha convertido"

Meghan Markle y el príncipe Harry están en boca de todos por la inminente biografía sobre ellos que saldrá al mercado el próximo 11 de agosto y que ya ha arrasado en pre ventas en Amazon, convirtiéndose en el libro más vendido en el Reino Unido. Ante el revuelo causado, uno de los personajes que copa bastantes líneas en el libro, el padre de la duquesa, Thomas Markle, ha lanzado un duro ataque contra su hija.

En el nuevo libro, llamado Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna) se dan nuevos detalles sobre los motivos que desencadenaron la salida de los duques de Sussex de la corona británica. Profundizan en las tensiones irreparables surgidas entre ellos y el resto de la familia real, en las que Meghan habría tenido un papel determinante. Está escrito por dos periodistas del equipo de prensa real, Omid Scobie y Carolyn Durant y cuenta con los testimonios de amigos íntimos de los duques, aunque no con los suyos propios.

Thomas, con el que Meghan no habría vuelto a intercambiar palabra desde el día de su boda en mayo de 2018, ha arremetido contra ella alegando que no le gusta nada la actitud que tomó tras convertirse en esposa del príncipe Harry: "Amo a Meghan ... pero no aprecio en qué se ha convertido", ha asegurado a The Sun desde México, donde vive desde hace un tiempo.

Además, el padre de Markle también sostiene que ni ella ni su marido están en condiciones de quejarse por la presión mediática a la que se están viendo sometidos durante su nueva vida en Los Ángeles: "Es el peor momento del mundo para quejarse y se quejan sobre cualquier cosa", dice, haciendo referencia al complicado trance que está atravesando el mundo como consecuencia del azote del Covid-19.

A Thomas, además, le han molestado algunas de las informaciones que han salido sobre él en la polémica biografía. Los autores aseguran que el hijo del príncipe Carlos y su mujer habrían "rechazado" la ayuda que les brindó la corona británica para protegerlo del acoso mediático: "El hecho de que la realeza les aconsejó que me ayudaran y se negaron a hacerlo es una noticia increíble", espeta el padre de la duquesa, haciendo referencia a la repercusión mediática que vivió antes de que su hija y Harry se dieran el "sí, quiero".

No obstante, en el mismo libro sostienen que Meghan llamó a su padre por teléfono "al menos 20 veces" y le envió "un aluvión de mensajes y notas de voz" para que asistiera a la ceremonia. Incluso recuerdan que un coche oficial le estuvo esperando a las puertas de su hogar. Sin embargo, él nunca salió de casa para acompañar a su hija hasta el altar, tal y como a ella le hubiese gustado.

Polémicos detalles salen a la luz

Omid Scobie y Carolyn Durant ofrecen reveladores detalles sobre la renuncia de Harry y Meghan a los deberes reales. Desvelan que el hermano de Guillermo de Inglaterra tumbó una atractiva oferta de su abuela, Isabel II, que le propuso un "periodo de prueba" por si se arrepentía demasiado pronto de su salida de la corona británica y quería volver al Reino Unido.

También ahondan en la relación entre Meghan y Kate Middleton, que siempre han protagonizado un sin fin de titulares en los tabloides británicos por su presunta mala relación. "Ellas no tienen nada en común más que el hecho de que vivían en el Palacio de Kensington", recogen en el libro, señalando como principal responsable del distanciamiento a la duquesa de Cambridge: "Aunque no era necesariamente su responsabilidad, Kate hizo poco para cerrar la brecha", alegan.