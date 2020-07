Los planes de Pau Gasol y Catherine McDonnell tras anunciar que van a ser padres: ¿nueva vida en Barcelona?

Pau Gasol (40) y su mujer, Catherine McDonnell (31), anunciaron este lunes que van a convertirse en padres de su primer hijo un año después de darse el "sí, quiero". El bebé podría nacer en España, dado que el jugador de la NBA está en negociaciones con el Barça para regresar al equipo en el que comenzó a dar sus primeros pasos antes de volar a Estados Unidos.

Pau y Cat residen en Estados Unidos. De hecho, el jugador contó que pasó los duros meses del confinamiento en "la costa del Pacífico, con la familia de mi mujer". El catalán no tiene equipo desde que fue cortado por los Portland Trail Blazers el pasado mes de noviembre. Ahora, su vida podría estar a punto de cambiar.

Lea también - Gasol pasa su 40 cumpleaños con la viuda y las hijas de Kobe Bryant: "Te queremos, tío Pau"

Según contó Cadena Ser hace unas semanas, Pau, que ahora mismo no tiene equipo, firmaría por dos temporadas. Por ahora no hay acuerdo, pero no se descarta su llegada. De ser así, comenzaría una nueva vida en Barcelona junto a su mujer y, en unos meses, junto a su primer hijo en común.

En la Ciudad Condal, Gasol tiene varias propiedades. Es probable que la familia residiera es una impresionante casa de estilo moderno y tres plantas en el barrio de Sant Gervasi, una zona muy tranquila de Barcelona. El precio de una casa ronda los cinco millones de euros. Allí tendrían privacidad y vecinos tan ilustres como los empresarios Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners, o Alberto Palatchi.

A la posible mudanza a Barcelona se suma la buena nueva del embarazo de Catherine, compartida por los enamorados este lunes junto a dos románticas fotografías. "No podemos estar más felices de añadir un nuevo miembro a nuestra familia muy pronto! Vas a ser la mejor madre, Catherine. La vida está a punto de llevarnos por una nueva aventura maravillosa. Te quiero! #BebéGasolEnCamino", escribió el jugador de baloncesto.

Lea también - Pau Gasol y su mujer, destrozados por la muerte de su íntimo amigo Pau Donés: "Te echaremos mucho de menos"

McDonnel, por su parte, decía: "¡5 años juntos, 4 mudanzas, 3 meses en cuarentena con mi familia, 2 aniversarios de bodas y 1 bebé en camino! ¡Qué año! ¡Vas a ser el mejor padre Pau Gasol! Te amo".