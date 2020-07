Kate Middleton, señalada como la responsable del enfrentamiento entre ella y Meghan Markle

La supuesta mala relación entre Meghan Markle y Kate Middleton ha vuelto a copar un sin fin de titulares en los tabloides británicos. El próximo 11 de agosto saldrá a la luz una biografía sobre los duques de Sussex escrita por dos miembros de prensa del equipo real, en la que se tratará la relación entre las cuñadas y se profundizará en cuestiones íntegramente relacionadas con la salida del príncipe Harry y Meghan del Reino Unido.

Los autores, Omid Scobie y Carolyn Durant, cuentan que Meghan tenía mucha confianza depositada en Kate Middleton, hasta el punto de que pensaba que le daría indicaciones y consejos para convertirse en una flamante royal cuando lo suyo con Harry se oficializó. Algo que no fue posible: "Ellas no tienen nada en común más que el hecho de que vivían en el Palacio de Kensington", recoge The Sunday Times, que ha tenido acceso al libro antes de su publicación.

En el libro, titulado Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna), tildan a la mujer del príncipe Guillermo de ser la principal responsable del enfrentamiento entre ambas: "Aunque no era necesariamente su responsabilidad, Kate hizo poco para cerrar la brecha".

Además, remarcan que tampoco ayudó en absoluto la "competitividad que siempre ha habido entre las casas". Según los autores, Clarence House, el Palacio de Buckingham y el Palacio de Kensigntone programaban un sin fin de eventos y publicaciones en las redes sociales al mismo tiempo con el único despropósito de "superarse unos a otros". Además, también aseguran que desde ciertos sectores de la realeza británica filtraban algunas noticias para perjudicar a la mujer del príncipe Harry.

En el libro no intervienen directamente los duques de Sussex ni los Cambridge, aunque sí recogen declaraciones de amigos íntimos de las dos parejas.

Las otras versiones

En The Mail, sin embargo, niegan la versión de estos periodistas y aseguran que Guillermo Kate hicieron "todo lo posible" porque la relación entre ambos matrimonios no se fuera por la borda. Incluso cuentan que llegaron a "desplegar la alfombra roja" de su residencia durante las Navidades en las que Meghan era todavía la prometida del príncipe Harry. Esto no fue todo, pues también la deleitaron preparándole comida vegana, para no traicionar a su dieta.

En el polémico libro también se habla de una polémica tarde de compras entre las dos que habría acabado mal, ya que a Meghan le habría molestado que Kate viajara sola en su propio coche dejándola a ella apartada. Tras este gesto, la mujer de Guillermo se mostró arrepentida y como símbolo de perdón le regaló unas flores, que la mujer de Harry habría rechazado, según Vanity Fair USA. Meses después, fue cuando los duques de Sussex se mudaron de Frogmore Cottage.

La primera cita de Harry y Meghan

Desde que Meghan conquistara el corazón del hijo pequeño de Diana de Gales, los dos se han convertido en una de las parejas más mediáticas y aclamadas en todo el mundo. Los autores han entrado en profundidad en aquella primera y famosa cita que los padres de Archie tuvieron en el Dean Street Townhouse de Moho House, en Londres. Harry se presentó muy nervioso a esta cita, pensando "asegúrate de tener una buena conversación", aunque luego todo salió como ruedas.

Los dos quedaron prendidos por las primeras llamas del amor y tan solo unos días después volvieron a tener otro encuentro muy hermético en el mismo lugar. Tal y como cuentan los autores fue en esta segunda cita en la que ya constataron que estaban hechos el uno para el otro. Además, según ellos, la propia Meghan compartió entonces una publicación en sus redes sociales que no dejó lugar a dudas. En ella se podía leer "Bésame", junto a los románticos emoticonos de unos corazones.