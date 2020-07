Carmen Lomana estalla contra Fernando Simón: "Me tiene harta"

Carmen Lomana es una de las famosas patrias que más ha atizado al Gobierno y a los responsables de la gestión del Covid-19 durante estos meses. La socialité ha ofrecido este fin de semana unas polémicas declaraciones sobre Fernando Simón, al que ha acusado de contradecirse en contables ocasiones y al que le ha vuelto a recriminar alguna que otra actitud por su labor al frente de la pandemia.

La socialité aseguró este domingo en Cope que le "da la sensación" de que el director del Centro de Emergencias Sanitarias "nos está tomando el pelo", ya que, según ella, "cada vez que dice una cosa, al día siguiente lo contradice".

Al parecer, la ex concursante de MasterChef Celebrity lo ha estudiado minuciosamente desde que estallara la pandemia: "Si haces un seguimiento desde la primera vez que dijo que en España no iba a haber coronavirus, cuando siguió diciendo que a su hijo le recomendaría ir a la manifestación, cuando dijo que las mascarillas no eran necesarias, que teníamos que ponernos guantes, luego guantes no Después que cuando tosías lo tenías que hacer en el antebrazo. Y él tosió, se contagió, ponía la mano, los policías le miraban pensando 'madre mía', se contagiaron todos ", añadió.

También se ha mostrado en contra de su sonado viaje a Portugal junto a su familia, en el que captaron al médico alquilando una tabla de surf: "Decía que nos moviéramos de casa lo menos posible, que no fuéramos de una provincia a la otra, que tranquilitos. E inmediatamente se marchó a Portugal, que me parece muy bien, a surfear. Pero que no nos diga estupideces". Después, Lomana expresó muy contundente: "De verdad, es que me tiene harta".

Lomana, que se fija en todos los detalles, también remarcó otro gesto que no le gustó nada del experto que nos informa desde marzo de la evolución de la pandemia en nuestro país: "Y cuando se sacó las pelotillas de las orejas en plena retransmisión. Eso es muy poco higiénico, y menos cuando estás hablando de salud. A mí me hace gracia, me parece un cómic, es como Mortadelo y Filemón".