Así es Ana García, la nueva Miss Mundo España: almeriense, futura abogada y relacionada con Enrique Ponce

Ana García Segundo, representante de Almería, se proclamó Miss Mundo España 2020 en la gala celebrada este domingo en Oropesa del Mar (Castellón). A sus 23 años, la joven representará a nuestro país en la gala Miss Mundo. Te contamos todo lo que debes saber de la sucesora de María del Mar Aguilera, Miss Mundo España 2019.

Ana reinó en la noche castellonense y logró imponerse a las otras 52 participantes tras una semana de preparativos, nervios y emoción. La joven estuvo acompañada en el podio por Elena Cestero, representante de Valladolid, que fue primera dama de honor, y la barcelonesa Sabela Álvarez, segunda dama de honor.

La gala estuvo marcada por las férreas medidas de seguridad contra el coronavirus. La higiene fue cuidada al máximo y las concursantes incluso participaron en la mayoría de las pruebas con la mascarilla puesta.

Pese a todo, Ana disfrutó de su gran noche y luego expresó su alegría por el triunfo: "He venido a disfrutar, me he tomado esto como una experiencia. Mi familia es mi gran apoyo. Pensaba que lo había hecho fatal, que no iba a llegar ni al Top 10 Voy a hacer todo lo que pueda para dejar a estar organización lo más alto posible, le voy a poner muchas ganas", dijo tras alzarse con la victoria. , confesaba la joven minutos después de alzarse con el título de Miss World Spain 2020.

Medidas perfectas y cabeza bien amueblada

Ana García, con su 1,80 metros de altura y sus medidas perfectas (87-61-90), se define como una chica empática, sociable y extrovertida, con un gran corazón y que lucha por conseguir el bienestar de las personas y la igualdad de género. La joven tiene como gran referente a Clara Campoamor, creadora de la Unión Republicana Femenina? y una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España. También siente admiración por Eva González, al considerarla "una mujer con una elegancia natural, sencilla y bellísima que ha llegado a lo más alto".

García Segundo está muy centrada en sus estudios de Derecho en la UNED y también domina a la perfección el inglés, ya que ha acudido a colegios bilingües. Y es que ella considera que la belleza no está reñida con la inteligencia y tampoco con tener un buen interior: "También hay que tener un buen corazón y me parece la cualidad más imprescindible en una miss. Tiene que ser una mujer solidaria, empática, empoderada y bondadosa. Todas esas cualidades son las que aportan la mayor belleza a una miss", declaró.

Fue relacionada con Enrique Ponce

La semejanza de características entre Ana García y Ana Soria, novia de Enrique Ponce, provocó que algunos relacionaran a la joven proclamada Miss Mundo España en novia del torero. Ambas se llaman Ana, destacan por su belleza, son de Almería y estudian Derecho. Estas cualidades propiciaron una gran confusión cuando se conoció que el diestro salía con una chica almeriense.

Tal fue la situación que tanto Ana García como su delegado recibieron una gran cantidad de llamadas para saber si era ella el nuevo amor de Ponce, según ha reconocido la propia modelo a Semana: "Me asusté un poco porque amigos míos me empezaron a llamar para preguntarme si era yo la Ana que se decía que estaba con Enrique Ponce. A mi delegado de Miss le empezaron a llamar también de varios medios para preguntárselo".

Por fortuna para ella, la confusión duró unas horas y después el agua volvió a su cauce.