David Bisbal estalla contra la revista que informó que se había comprado una casa en Almería: "Es falso e intolerable"

David Bisbal está muy enfadado por una información publicada en portada de Lecturas el pasado 18 de julio en la que se informaba que habría adquirido un casoplón en Almería, su tierra natal, cumpliendo el sueño que tenía desde que era un niño. El cantante ha dejado patente su enfado a través de un comunicado contra la publicación, asegurando que la noticia es "falsa", al tiempo que exige rectificación y avisa de posibles medidas legales.

"Esta información es falsa. No he comprado ningún chalet ni parcela ni he cumplido el sueño que ustedes venden. Tampoco he encargado construcción alguna a ninguna empresa", declara el artista por medio de su abogada Inmaculada Díaz Girón.

Bisbal lanza un duro ataque contra la revista y, en especial, contra el director de la revista: "Es intolerable de todo punto que un medio de comunicación como este divulgue determinada información sin contrastar y carente de toda veracidad, utilizando mi imagen. Es su deber como director de publicaciones de la revista y de sus colaboradores proveer información veraz antes de difundirla a una audiencia de miles de lectores, siendo recogida por otros muchos medios de comunicación. Con haberse informado en el Registro de Propiedad habría sido suficiente para no publicar esta información de todo punto inveraz".

Por todo ello, Bisbal exige rectificación por parte del medio. El cantante solicita que se "retracten, informen y publiquen" en la portada del siguiente número que "no he comprado ningún terreno en la localidad de Roquetas de Mar ni en Almería y que el chalet de la imagen no tiene nada que ver conmigo".

Antes de finalizar su escrito, David avisa que, de no rectificar, interpondrá acciones legales civiles y penales contra la publicación.