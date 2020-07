Paloma Cuevas, "destrozada" y "peligrosamente mal" por su divorcio con Enrique Ponce y las fotos del torero con Ana Soria

Paloma Cuevas está en una situación muy delicada por su divorcio con Enrique Ponce y por la nueva relación del torero con Ana Soria. La todavía mujer del diestro ha visto cómo se derrumbaba su mundo en tan solo unos meses. Primero con la ruptura con el padre de sus hijas tras casi tres décadas juntos y después con el romance del diestro con la joven almeriense.

El paparazzi Diego Arrabal ha desvelado que Paloma está "muy mal" y no logra superar el fracaso de su matrimonio con Ponce: "Lo último que me dicen es que Paloma está muy, muy mal, peligrosamente mal, y no se cómo va a terminar esto", ha contado en Viva la vida.

Además del divorcio, Paloma también está muy afectada por las imágenes de su esposo con Ana, quienes pasan su primer verano juntos y presumen de su idilio en las redes sociales. Las instantáneas de ambos en el mar, entre besos y abrazos, han supuesto un duro golpe para Cuevas. "La verdad que esas fotografías...", alegaba el tertuliano del programa de Telecinco.

En el entorno de Paloma están muy preocupados e incluso han pedido al torero que deje de exponer su romance con Ana por el bien de su mujer y sus dos hijas: "Hay una muy buena amiga de la ex pareja que le ha pedido a Enrique que frene un poquito, no por nada, sino porque es que su ex mujer está peligrosamente mal", concluía Arrabal.