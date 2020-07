El sobrecogedor deseo que Ana Obregón pidió hace 9 años para el verano de 2020 y que no se ha podido cumplir

Ana Obregón está atravesando el duelo por la pérdida de su hijo, Álex Lequio, en Mallorca, donde se encuentra arropada por sus padres, sus hermanas y algunos de sus sobrinos. Los García Obregón son una piña y pasan todos los veranos en El Manantial, la casa familiar de Costa de los Pinos. Hace unos años, para este 2020, Ana la actriz pidió un emotivo y significativo deseo que por desgracia no se ha podido cumplir.

La presentadora participó en 2011 en La Caja Deluxe, una sección de entrevistas en Sálvame donde los famosos se sentaban dentro de una caja que narraba mediante imágenes y una emotiva voz en off su vida. En uno de los momentos del programa, tal y como recordaron este domingo en el nuevo Hormigas Blancas, le preguntaron qué desearía para el verano de 2020, concretamente para el 28 de julio de 2020, una fecha elegida al azar.

La ex de Alessandro Lequio expresó: "Lo que escribiría en mi cuaderno en el verano del 2020 es que sigamos toda la familia unida, que no falte ninguno y que haya finalizado mi libro y haya sido un éxito", explicó mediante unas palabras que ahora están cargadas de simbolismo por la triste pérdida del joven emprendedor con tan solo 27 años.

La protagonista de Ana y los 7 confesó: "Escribiría que mi hijo haya terminado la carrera y que es un economista brillante. Que he encontrado un amor... Escribir ese año que de repente soy feliz, porque he decidido de una vez serlo". Para ella y como para cualquier madre, su hijo es lo más importante en su vida: "Es mi vida Aless. Cuando le vi por primera vez entendí qué hacía yo en el mundo, era la pregunta que más me había hecho en mi vida, cuando le vi lo entendí todo", aseguró en aquella recordada entrevista.

Ana Obregón puso rumbo a Mallorca tras el emotivo funeral del joven, que tuvo lugar el pasado 30 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja en Madrid. Allí se encuentra arropada por toda su familia que no la deja sola en ningún momento y que se vuelca en ella para que pueda sobrellevar de la mejor forma posible el doloroso golpe que le ha dado la vida.