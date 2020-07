Mila Ximénez, en su lucha contra el cáncer: "Tengo metástasis en el hígado y más partes"

Mila Ximénez reaparece mes y medio después de revelar que tiene un cáncer de pulmón inoperable, y confirma su durísimo diagnóstico

La periodista recibió el peor e inesperado diagnóstico tras hacerse una resonancia por un fuerte dolor en la costilla. "Pensaba que era una lesión, nunca imaginé que tendría cáncer", decía: "Va a ser una lucha larga... La oncóloga me dijo vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, me pilló muy a tiempo", explicó antes de romperse al hablar de su hija Alba.

Metástasis

Su doctora le explicó que su tumor no está localizado: "Me dijo que era un tumor en el pulmón con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes". Pero Mila tiene claro que lo va a superar, y confía 100% en su oncóloga: "Los médicos me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar".

Tratamiento

Los médicos están centrando el tratamiento básicamente en "adormecer" el cáncer y que no vaya a más: "Me dijeron: 'Si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien".

Mila volverá a trabajar en septiembre, dice que a pesar de todo se encuentra bien y con fuerza. "No he estado ni un minuto sola desde que supe que tenía cáncer.. Para mí era muy complicado decir: 'Tengo un cáncer. He pasado de baches emocionales mucho más jodidos que esto, y esto me va a servir para algo".