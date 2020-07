Sara Sálamo e Isco Alarcón anuncian que serán padres por segunda vez

Sara Sálamo e Isco Alarcón han anunciado muy ilusionados que están esperando a su segundo hijo. El nuevo niño acompañará en travesuras a su primer retoño, Theo, de tan solo un año; y al otro hijo de la estrella del Real Madrid, Francisco, de cinco, fruto de su anterior relación con Victoria Calderón.

"2021 tiene pinta de ser mejor año que su predecesor. O al menos eso esperamos. O al menos lo será en nuestra casa, donde daremos la bienvenida a un nuevo miembro", ha escrito la actriz junto a una foto muy romántica con su chico, que la abraza de forma muy cariñosa en mitad de una carretera de campo. El futbolista ha hecho lo propio a través de sus redes sociales y con la misma fotografía que Sara.

Las reacciones de sus amigas y amigos famosos no han tardado en llegar. Cristina Castaño les ha escrito un sincero "¡Oh! Enhorabuenaa!", Paula Echevarría otro "Enhorabuena" junto a un emoticono cargado de amor, Elena Furiase un "¡Pero qué maravilla! ¡Valientes! Felicidades" y el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois un cariñoso "Felicidades amigo". También le han dejado sus mejores deseos otros famosos como el actor Alberto Velasco, la poeta Elvira Sastre, Aurora Carbonell o el cantante Rayden.

Los dos se encuentran en uno de los momentos más álgidos de su relación pues hace justo un año le dieron la bienvenida a Theo, su primer hijo en común, que nació el 11 de julio del verano pasado. A lo largo de los dos años y medio que llevan de relación no han parado de vivir momentos inolvidables, como el primer cumpleaños de su primogénito: "Hoy no he hecho fotos, no estaba pendiente del teléfono, ni de nada externo a ti. Porque hoy era tu día. Hoy cumples tu primer año, luz de mi vida", escribió Sara en Instagram junto a una bonita instantánea de este día tan marcado para la familia.