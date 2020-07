El príncipe Andrés, en apuros: revelan la existencia de un vídeo sexual con una de las víctimas de Epstein

El nombre del príncipe Andrés vuelve a sonar con fuerza por su presunta vinculación en la red de explotación sexual de menores del pedófilo Jeffrey Epstein. Una ex empleada de la casa del magnate ha asegurado a los tabloides británicos que existen unas imágenes comprometedoras del hijo de Isabel II, en las que aparece manteniendo relaciones sexuales con una de las víctimas del empresario.

La ex trabajadora de Epstein, que se escuda bajo el seudónimo de Tiffany Doe, ha dicho a The Sun que vio estas imágenes en una sala de la casa del magnate, en la que tanto él como su socia y amante, Ghislaine Maxwell, recientemente detenida, pasaban mucho tiempo: "Era una sala de control de TV, oscura, con varias pantallas (...) No sé quién era la chica del vídeo, pero estaba en topless. No sé qué edad tenía. No podía ver al Príncipe, así que no sé si estaba vestido o no. Parecía que estaba siendo grabado. No creo que él lo supiera".

La mujer, que entró en la habitación para "decirle algo" a su jefe, identificó al príncipe Andrés tras las palabras de Maxwell: "Oh, ese es Randy Andy", exclamó, haciendo referencia al apelativo con el que se dirigían al hermano del príncipe Carlos según la ex empleada. Fue entonces cuando giró la vista y lo vio con sus propios ojos: "Jeffrey se rió e inmediatamente me di cuenta de que aparecía en el vídeo".

La ex empleada, a la que echaron de la habitación cuando se percataron que estaba viendo las imágenes y escuchando la conversación, asegura que "Jeffrey pasaba mucho tiempo en esa habitación viendo vídeos. Estoy segura de que tenía vídeos de chicas y chicos que tenían relaciones sexuales que veía como un voyerista, porque así era él". Según ella, entre todos los empleados "era un secreto a voces que él tenía cámaras en las habitaciones".

Doe ha manifestado que conoció a Epstein cuando tenía tan solo 22 años y que él la manipuló para que reclutara niñas para él. Ella, víctima de su inocencia y juventud, aceptó a cambio de dinero. Décadas después y ante el revuelo suscitado, se muestra muy arrepentida por sus actos, por lo que mediante sus declaraciones pretende ofrecer su ayuda a las víctimas. Sin embargo, una fuente cercana asegura en el MailOnline que "no puede estar en lo cierto" porque en su entrevista dice que conoció al duque de York a mediados de los 90, cuando Andrés conoció a Epstein en 1999.