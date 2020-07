Enrique Ponce hace piña con los amigos de Ana Soria: lo acogen con los brazos abiertos

Enrique Ponce (48) se ha adaptado a las mil maravillas a la familia de la joven Ana Soria (21), con la que lleva saliendo desde hace ocho meses tal y como ellos mismos han confirmado. El diestro y la futura abogada han disfrutado de unas jornadas en barco con los padres de la joven. Pero no solo habría hecho buenas migas con su familia, sino también con la pandilla de amigos de su enamorada.

El todavía marido de Paloma Cuevas mantiene una excelente relación con los amigos de Soria, tal y como recoge Semana. Los jóvenes han seguido al diestro en su perfil de Instagram y él le ha devuelto el "follow" a una de ellas, la mejor amiga de Ana. Algunas amigas de la joven también habrían compartido el mismo paseo en barco con ellos, tal y como rezó una de las publicaciones de la estudiante en sus stories.

Con ellos tendría mucho de lo que hablar. La propia Ana es taurina por lo que es probable que sus amigos también lo sean. El diestro se puede pasar horas hablando de su pasión por los toros y ellos quedarán embelesados mientras escuchan sus aventuras en los ruedos.

Ana Soria es una de las personas más buscadas en el papel couché desde que saltara por los aires su romance con Ponce y ya atiende a las cámaras con total normalidad, aunque con poca soltura y mucha timidez. "El amor es libre. Cada uno tiene derecho a ser feliz con quien quiera", dijo cuando la cuestionaron por la diferencia de edad entre ambos. También insistió en que ella no tiene nada que ver con la ruptura del torero y Paloma Cuevas.

Su madre, Rosa, también ha estallado tras las publicaciones de Ponce en su barco, mostrándose muy acaramelado con su hija. Prefiere mantenerse en un segundo plano mediático: "Yo no tengo nada que decir sobre este tema, a mí no me gustan los programas de este tipo, yo veo La 2, me gustan los programas culturales. Yo no tengo nada que decir de la vida de los demás ni tan siquiera de la mía. Así que no quiero ser maleducada ni repetitiva", espetó este miércoles.