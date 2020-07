Carolina Monje, novia de Álex Lequio, toma una drástica decisión tras la pérdida del joven

Carolina Monje, novia de Álex Lequio, está retomando poco a poco la normalidad tras decirle adiós a su pareja el pasado 13 de mayo. La empresaria dejó atrás el piso que compartían en Madrid y se instaló en Barcelona cuando el hijo de Ana Obregón perdió la vida. Dos meses después de la muerte de Álex, la joven ha vuelto a las redes sociales, donde ha tomado una importante decisión.

La diseñadora puso su cuenta de Instagram en privado cuando murió el joven y no la volvió a hacer pública hasta este miércoles por la noche, tal y como recoge El Español. Horas después le volvió a poner el candado, aunque durante ese efímero tiempo se pudo comprobar que la joven borró las fotos que había compartido con el hijo de Alessandro Lequio en las redes sociales. Cabe destacar que la emprendedora es muy reservada con su vida privada, al igual que lo era Lequio.

De esta forma, en su muro ya no queda rastro del verano pasado que disfrutaron en Ibiza junto a otros amigos; tampoco de las instantáneas junto a su pequeño perro Bobby Puchum; ni de algunos momentos que pasó junto a la familia del joven en Navidad. El mismo medio también pudo comprar que desde el pasado mes de abril la joven no comparte nada en su perfil de Instagram. Además, las últimas fotografías que publicó están relacionadas con su firma de moda y no con su vida personal.

Carolina también se despidió de Aless en Instagram el día que perdió la vida en el Hospital Quirón de Barcelona. Lo hizo con una emotiva carta que borró instantes después: "Gracias de todo corazón por estos casi dos años contigo, los mejores años de mi vida. Doy millones de gracias a la vida y a ti por haberme brindado la oportunidad de conocerte y compartir cada instante desde entonces", escribió, junto a unas bonitas palabras para Ana y Alessandro: "Darle las gracias a los mejores padres que podrías haber tenido, a los que admiro por su incalculable fuerza, valentía y amor hacia ti. Siempre formarán parte de mi. Como solías decir, somos tus compañeros de batalla y creo que no podrías haber escogido mejor", expresó.

La emprendedora abandonó el piso que compartía con Aless en el barrio de Salamanca a finales de mayo para poner rumbo a Barcelona, donde recupera la normalidad y se centra en su trabajo. Carolina se mostró muy unida a Ana Obregón y Alessandro Lequio durante el funeral que celebraron en su honor en la parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja el pasado 30 de junio.