La madre de Ana Soria estalla cuando le preguntan por Enrique Ponce: "No veo programas de este tipo, veo La 2"

Tras las acarameladas imágenes de Enrique Ponce y Ana Soria en el barco de los padres de esta, la joven almeriense se pronunció este miércoles al respecto defendiendo a capa y espada su amor por el torero: "El amor es libre. Cada uno tiene derecho a ser feliz con quien quiera", aseguró cuando le preguntaron por la diferencia de edad. Horas antes, la que estalló contra la prensa fue su madre, Rosa.

"No quiero ser maleducada ni repetitiva. Este circo no va conmigo. A mí no me gustan los programas de este tipo, yo veo La 2, me gustan los programas culturales", espetó muy enfadada ante los paparazzis que la esperaban para interesarse por el noviazgo entre su hija y el diestro más mediático del momento.

La progenitora de la almeriense no quiere convertirse en protagonista de esta historia: "Yo no tengo nada que decir de la vida de los demás ni tan siquiera de la mía. Sé que estáis haciendo vuestro trabajo, pero yo me tengo que ir a hacer el mío"

Ante la insistencia de la reportera, la madre de la futura abogada le espetó: "Es que no sé si eres sorda o te lo haces, lo único que te voy a decir es que Ana no está durmiendo hoy aquí, por si no queréis esperar, que hace calor".

Horas después, los paparazzis también abordaron a Ana Soria para preguntarle por su romance con el ex de Paloma Cuevas: "El amor es libre. Cada uno tiene derecho a ser feliz con quien quiera", dijo haciendo referencia a las críticas por la diferencia de edad entre ambos. Enrique Ponce tiene 48, uno más que Paloma, mientras que Ana Soria tan solo 21.

Además, insistió en que ella no ha tenido nada que ver en la ruptura entre el diestro y su todavía mujer: "Eso ya se ha aclarado. Yo no tengo nada que ver y quien se lo quiera creer bien y quien no, también". A la estudiante de Derecho le preguntaron cómo está llevando toda la repercusión mediática que ha alcanzado su noviazgo con el diestro, a lo que ha contestado: "Como se puede". También habló sobre si acompañará o no a Ponce en su vuelta a los ruedos, que tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto en Sevilla: "Eso nos pertenece a nosotros", sentenció.

¿Cómo se encuentra Paloma?

El periodista Carlos Pérez Gimeno confesó en el programa radiofónico de Federico Jimémez Losantos que habló con la propia Paloma y que la notó algo mal: "La última vez que hablé con ella no me dijo que tuviera pensada una exclusiva, pero sobrecogía el tono de voz, de una tristeza que no le salen las palabras", expresó este miércoles.

Paloma Barrientos también habló en el mismo programa de la situación que atraviesa la cordobesa, a la que los periodistas le tienen un gran respeto: "Ella nos pide que guardemos el off-the récord", desveló. La periodista también aseguró que a día de hoy no han iniciado el proceso legal del divorcio: "Que hiciera una exclusiva a mí tampoco me parecería mal. El problema es que este lunes lunes no había iniciado tramite legal alguno. Y según parece el divorcio va a ser de mutuo acuerdo", sentenció.