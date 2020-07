Demi Lovato anuncia su compromiso con el actor Max Ehrich y presume de anillo de 25 kilates

Demi Lovato (27) ha anunciado muy ilusionada su compromiso con el actor Max Ehrich (29), con el que lleva saliendo desde hace cinco meses. La cantante lo ha hecho mediante una publicación en Instagram desde Malibú, en la que no solo ha presumido de lo enamorada que está junto a su prometido sino también del anillo de compromiso de 25 kilates.

"Cuando era una niña, mi padre siempre me llamaba su 'pequeña pareja', algo que puede sonar raro sin su acento de vaquero sureño. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido de nuevo porque oficialmente vuelvo a ser la pareja de otra persona", ha escrito la actriz hace unas horas junto a unas cuantas fotos muy románticas desde la playa.

La intérprete de Sorry Not Sorry tiene claro que Max es el amor de su vida, pues reúne todas las condiciones que buscaba en un hombre: "Sabía que te amaba en el momento que te conocí. Era algo que no puedo describirle a nadie que no lo haya experimentado, pero afortunadamente tú también. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (salvo mis padres) y todo eso. Nunca me presionas para que sea otra persona que no sea yo misma, y me haces sacar la mejor versión de mí. Te amo más de lo que un subtítulo puede expresar, pero estoy extasiada de comenzar una familia y una vida contigo".

Entre las cuatro instantáneas que ha publicado junto a su chico se encuentra una muy especial, la del flamante anillo de compromiso que le ha regalado. Se trata de una joya de la firma Beverly Hills Peter Marco de nada más y nada menos que 25 kilates con talla baguette, al que le acompañan dos diamantes trapezoidales a los lados.

El actor también compartió ilusionado la noticia a través de su perfil de Instagram con unas tiernas palabras a su enamorada: "Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar y una pareja en la vida. No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí, en la Tierra, sin el milagro de tenerte como mi esposa" ha escrito bajo otras acarameladas fotos junto a la ex chica Disney.

Demi y Max comenzaron su noviazgo a principios de este año y parece que con él ha encontrado toda la estabilidad que necesita. Por su corazón han pasado otros hombres como Joe Jonas, el actor Wilmer Valderrama, el boxeador Luke Rockhold, el también luchador Guilherme 'Bomba' Vasconcelos o el modelo Austin Wilson, entre otros con los que se la ha relacionado sentimentalmente.

La vida de la cantante no solo ha estado marcada por el amor y el éxito profesional, sino también por sus sonados problemas con el alcohol, las drogas y la anorexia, de los que ha hablado sin reparos en alguna ocasión. Como muestra de superación tiene tatuada la palabra 'Survivor' (superviviente).