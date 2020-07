Chabelita habla de planes de boda con Asraf Beno: en Marruecos y con su hijo Albertito de padrino

Chabelita está en un momento álgido de su relación con Asraf Beno. No descarta pasar por el altar a sus 24 años y ya tiene en mente algunos detalles de su posible futuro enlace. Algo que tiene claro es el lugar donde se daría el "sí, quiero". Además, ha confesado que su madre, Isabel Pantoja, tiene mucha ilusión por verla vestida de blanco.

"Habrá boda pero primero me lo tendrán me pedir formalmente", confesó Isa Pantoja en El programa del verano mientras comentaba la boda de su amiga Aneth Acosta con Guillermo Gutiérrez, en la que hizo de dama de honor: "Algún día me tocará a mí", dijo en Instagram. La hermana de Kiko Rivera encuentra en el televisivo todo lo que busca en un hombre: "Mi relación con Asraf es muy diferente de las anteriores que tuve porque lo respeto. Estoy súper tranquila con él y me ha dado una gran estabilidad", señaló.

Tras ser preguntada por cómo sería su enlace, la joven tiene claro que no sería en la finca gaditana de su madre: "¿En Cantora? No me veo casándome allí. Quiero que sea en Marruecos, en Marrakech y no será religiosa (...) Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada", desveló. Además, asegura que su madre tiene una ilusión desbordante por este día: "Cuando le enseñe las fotos de la boda de Aneth me dijo 'tú también estarás guapísima ese día' y que tiene muchas ganas de que llegue".

La folclórica está contenta con el noviazgo entre su hija y Asraf, pues con él ha encontrado la estabilidad y ha dejado de darle problemas a su madre: "Cuando tus padres, en este caso mi madre, me ve bien y ve que la pareja con la que estoy me trata bien pues... Reconozco que los quebraderos de cabeza que le he dado son propios de la adolescencia, pero bueno, ya eso pasó y ya me he centrado un poco más y ahora ya estoy tranquila", apostilló. Y es que la relación entre suegra y yerno es idílica: "A veces es Asraf el que me dice que llame a mi madre para ver cómo está", recordó.

El propio Beno también ha hablado de estos posibles planes. Un seguidor de Instagram le preguntó hace unos días por sus intenciones de casarse con la joven, a lo que respondió mediante un vídeo desde su casa: "¿Qué si nos casamos? ¡Obviamente!". Después, le preguntó a Chabelita, que se encontraba por allí, cuando le iba a conceder el deseo: "A ver, cuando Alberto quiera ser el padrino", dijo en referencia a su hijo Albertito (6), fruto de su relación con Alberto Isla.