David Villa niega las acusaciones de acoso de una becaria del New York City: "Me tocaba todos los días"

David Villa cumplió 38 años a finales de 2019, justo después de retirarse para dedicarse a sus negocios, disfrutar de la vida con su mujer y sus hijos y dejando atrás una carrera futbolística llena de éxitos, incluyendo el de ser el máximo goleador de la Roja, entre otros muchos.

Su última etapa como jugador profesional la hizo en el Vissel Kobe de Japón, donde decidió no renovar al acabar temporada. "Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí", dijo Villa en una rueda de prensa en la que estaba su amigo y compañero Andrés Iniesta.

El Guaje se había incorporado a comienzos de este año al club de Kobe, adonde llegó procedente del New York City de la liga estadounidense. Antes, había brillado en el FC Barcelona y el Atlético de Madrid tras comenzar su carrera en el Sporting de Gijón. Se trata de "una decisión muy meditada. He decidido que este es el momento perfecto", dijo Villa. El gijonés aclaró entonces que quería tiempo para dedicarse a otras cosas. Entre ellas estaba la gestión de un club de Nueva York cuya adquisición también anunció en la víspera. "Espero poder seguir contribuyendo al fútbol con el club de Queens y con las academias que tenemos en diferentes países", señaló el asturiano.

Villa agradeció visiblemente a su mujer, Patricia González, y sus tres hijos, Zaida, Olaya y Luca, los éxitos de su carrera y aseguró que sin ellos no lo hubiera conseguido. "Después de 19 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol al final de temporada. Gracias a todos los equipos, entrenadores y compañeros que me han permitido disfrutar de esta carrera soñada. Y a mi familia por siempre apoyarme en los momentos difíciles". Tres Copas del Rey, tres Ligas, tres Supercopas de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes avalan la calidad de El Guaje.

Acusado de acoso

Sin embargo, la vida perfecta de Villa, su mujer y sus hijos está amenazada por culpa de un turbio asunto. Y es que el combinado neoyorkino en el que jugó ha abierto una investigación en torno al asturiano para determinar si acosó sexualmente a una empleada.

El New York City FC sospecha que el español acosó sexualmente a una empleada del club llamada Skyler Badillo, una puertorriqueña de 19 años que había trabajado como becaria en el NYC FC. Ella denunció la semana pasada en Twitter que Villa se excedió en su relación profesional, incurriendo en tocamientos inapropiados, con la connivencia de la directiva. "El acoso que sufrí en el NYC FC fue tan terrible, que el mero concepto de los deportes profesionales me aterroriza", escribe. "Incluso estar en una instalación deportiva me da miedo. Voy a tener que cambiar toda mi carrera porque esta mierda ha arruinado mis sueños".

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I'm changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

Badillo señala a Villa sin tapujos en otro de sus mensajes: "Creía que estaba ante la oportunidad de mi vida cuando conseguí esta beca, pero lo que obtuve es a David Villa tocándome cada puto día y mis jefes creyendo que esto era un buen material para una comedia. Las mujeres valientes que cuentan su historia bien alto son mis heroínas. Algún día". Badillo publicó un tercer mensaje en el hilo: "Todavía encuentro gracioso que constantemente me decían que tenía una actitud horrible en el trabajo, como si no supieran que iba todos los días sabiendo que se me iban a restregar o me iban a tocar por la espalda. ¡Por supuesto que tenía una mala actitud!".

"Lo que está claro es que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, él no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre", explica Skyler en un tuit posterior.

Estas acusaciones comenzaron a mitad de 2019, ya que hay referencias a Villa en su 'timeline'. El pasado 1 de enero, con motivo de la despedida de Villa, la becaria tuiteó: "Es el primer día del año y no puedo tener paz. David Villa se retira con un último trofeo". En mayo de 2019, poco después de los hechos que detalla Badillo, tuiteó: "Quiero ver un partido de fútbol, pero el comentarista no para de decir el nombre de un jugador que me acosó sexualmente durante un año". Y también en abril.

Esto dice El New York City FC, el equipo en el que Villa jugó entre 2014 y 2018, y cuya directiva está acusada de connivencia en estas graves acusaciones: "Hemos tomado nota de las acusaciones realizadas por una extrabajadora en las redes sociales. Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto", dicen los responsables del club neoyorquino en un comunicado.

I guarantee if someone brought my name up to David Villa he wouldn't know who I am. He never called me by my name. I rarely went a day without him grabbing me or verbally harassing me but never he bothered to learn my name. https://t.co/oaWaQ2FQN5 — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

David Villa niega todas las acusaciones de acoso sexual

Por su parte, David Villa, retirado hace medio año del fútbol en Japón, emitió otro comunicado en que niega en redondo las acusaciones: "Estas acusaciones son completamente falsas y las niego. Hasta ahora no he tenido ninguna comunicación directa sobre este tema, ni de Sklyler B. ni del club. No había oído nada del club sobre estas vagas acusaciones ni de nadie más hasta que no fueron publicadas el pasado fin de semana. Por supuesto, cooperaré completamente, ya que esta acusación general también apela directamente al club", dijo el delantero asturiano.

"Jugué cuatro años para el New York City y siempre sentí un extraordinario respeto por parte de todos sus trabajadores. Además, es difícil entender por qué esto no había salido anteriormente si alguien se sintió incómodo durante mi etapa en el club", dice Villa, que también pide "respeto" para su "presunción de inocencia" a medios de comunicación y aficionados.