Ana Soria habla después de las acarameladas imágenes con Enrique Ponce en el barco: "El amor es libre"

Ana Soria ya se está acostumbrando a que los paparazzis la persigan por su mediático romance con Enrique Ponce. La joven estudiante ha ofrecido unas declaraciones con las que demuestra que lo suyo con el torero va muy enserio. Los tortolitos se encuentran disfrutando del verano juntos y este mismo miércoles han salido nuevas fotos de ellos derrochando su pasión en el barco de los padres de la almeriense.

A la salida de un chiringuito en Almería, la joven ha contestado a los que la critican por la diferencia de edad entre ambos: "El amor es libre. Cada uno tiene derecho a ser feliz con quien quiera", ha asegurado sin morderse la lengua. Enrique Ponce tiene 48, uno más que Paloma Cuevas, mientras que Ana Soria tan solo 21.

Además, ha insistido en que ella no ha tenido nada que ver en la ruptura entre el diestro y su todavía mujer: "Eso ya se ha aclarado. Yo no tengo nada que ver y quien se lo quiera creer bien y quien no, también".

A la estudiante de Derecho le han preguntado cómo está llevando toda la repercusión mediática que ha alcanzado su noviazgo con el diestro, a lo que ha contestado: "Como se puede". También ha hablado sobre si acompañará o no a Ponce en su vuelta a los ruedos, que tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto en Sevilla: "Eso nos pertenece a nosotros", ha sentenciado.

Ana Soria está apostando mucho porque las cosas con el diestro sigan yendo viento en popa, hasta el punto de que ha renunciado a uno de sus planes estudiantiles: ha rechazado su beca Erasmus a Polonia para que la distancia no haga mella en su relación. Los padres de la joven también están muy contentos con el romance de su hija, pues han recibido con los brazos abiertos a Ponce en la familia y ya han disfrutado con él de unas vacaciones en su barco.

No obstante, lo que no llevan tan bien es la repercusión mediática: "Yo no tengo nada que decir sobre este tema, a mí no me gustan los programas de este tipo, me gustan los programas culturales. Yo no tengo nada que decir de la vida de los demás ni tan siquiera de la mía. Así que no quiero ser maleducada ni repetitiva", aseguró la madre de la joven, Rosa, hace unos días ante los medios que se interesaban por el noviazgo entre los dos.