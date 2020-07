Nuevas revelaciones sobre el divorcio de Ponce y Paloma Cuevas: "El desencuentro fue por las largas ausencias de Enrique"

Carmen Lomana vuelve a la carga para dar nuevas revelaciones sobre los motivos del divorcio de Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Tras desvelar que la relación entre el torero y su todavía mujer se enturbió cuando murió el hermano de Paloma y esta se llevó a sus padres a vivir con ellos, ahora asegura que "el desencuentro se produjo por las largas ausencias de Enrique".

La socialité reconoce que fue la propia Cuevas quien se lo confesó en una llamada telefónica este mismo martes: "Ayer recibí una llamada muy esclarecedora, en la que una de las partes, Paloma, me contaba que el desencuentro fue motivado por las largas ausencias de Enrique debido a su profesión que le apasionaba por encima de cualquier otra cosa", cuenta Carmen en su artículo de La Razón.

"Ella le pedía más tiempo con la familia, se quejaba de que pasaban cumpleaños y fechas señaladas en las que él estaba ausente. Para Paloma, la familia es lo primero, siempre pensó que a estas alturas de su vida Enrique Ponce, el maestro, uno de los toreros más grandes de los últimos tiempos, ya estaría pensando en retirarse, pero no fue así. Enrique está en pleno éxito de su carrera como matador, ha tenido tardes sublimes en las últimas temporadas, creo que la retirada de los ruedos no forma parte de sus planes", alega Lomana.

La empresaria explica cómo es la vida de un diestro y lo complicado que es compaginarlo con la vida familiar: "Todos sabemos que la vida de la mujer de un torero no es fácil, precisamente por las largas ausencias de la temporada americana después de hacer las ferias en España que empiezan en Fallas de Valencia y terminan en octubre con el Pilar".

Además, a las ausencias se unen las tentaciones que suele tener un torero cuando sale del ruedo: "Nada produce más morbo a muchas mujeres que un torero; son personajes legendarios por su valentía, por esa mística que los rodea. Siempre están siendo tentados por bellas mujeres que revolotean a su alrededor, diciéndoles solo cosas bonitas. En contrapunto con el día a día de su vida familiar", dice.

Lomana también desvela que la noticia de su separación no fue filtrada por ninguno de los dos cónyuges: "La noticia de esta separación que tanto nos asombró a todos, por lo visto no salió de ellos. Alguien la filtró. Cierto es que se estaban dando un tiempo de reflexión, que su convivencia era estupenda, incluso antes del confinamiento salieron muchísimo a restaurantes de moda en Madrid, solos y con amigos según me cuentan. Resumiendo; parece que les pilló a contrapelo y por sorpresa", cuenta.

Lo que sí le resulta sorprendente a Carmen es que Ponce saliera horas después a defender a su nueva novia, la joven Ana Soria: "Lo extraño es que si fue algo tan inesperado cómo se entiende que Enrique Ponce, hombre muy medido para sus cosas, fuese capaz de llamar a un programa para defender a su nueva pareja, Ana Soria, diciendo lo ilusionado que estaba con ella. Algo no me cuadra en esta historia. Me limito a contarles otra versión", confiesa la tertuliana de televisión.