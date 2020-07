Rocío Flores recupera una foto junto a su hermano para lanzarle una 'pullita' a Rocío Carrasco

Rocío Flores ha recuperado del baúl de los recuerdos una tierna fotografía junto a su hermano David. La foto se la tomaron cuando eran pequeños y todavía convivían con su madre, Rocío Carrasco, y su padre, Antonio David Flores. Junto a la instantánea, la nieta de la desaparecida Rocío Jurado ha dejado unas palabras que podrían incluir una pullita a su progenitora.

En la foto que compartió la tercera finalista de Supervivientes, aparecen los dos de niños abrazándose tiernamente sobre la cama. La joven la ha acompañado junto a un corazón, el cariñoso hashtag #MiEnano y el siguiente mensaje: "Recuerdos que me alegran la vida. Cómo hemos crecido, madurado, aprendido...", escribió.

A continuación, una frase muy significativa: "Pero siempre de la mano". Flores agradece la inquebrantable unión que mantiene con su hermano. La joven anhela el calor de su madre, Rocío Carrasco, de la que habló en la isla de Honduras lamentando el distanciamiento que mantienen desde hace ocho años: "Me siento mal por haberlo exteriorizado (...) Es una parte de mí que estoy muy acostumbrada a llevarla siempre conmigo y no quiero que mi madre se piense que he hecho este concurso hablando de ella. Me siento mal", aseguró días antes de volver a España.

Luego le tendió la mano de la reconciliación mediante una sonada exclusiva a la revista Hola: "Lo primero que haría si me encontrara con mi madre es darle un beso y un abrazo", contó en la entrevista. "Mi madre es una persona fundamental en mi vida". Pero luego se reafirmó en una cosa: "No me arrepiento de nada".

Mientras tanto, la nieta Pedro Carrasco se mueve como pez en el agua en las redes sociales, donde patrocina productos y prendas de vestir para sacarse un dinerillo. La joven ha contado con muchos apoyos en esta tregua que mantiene abierta con su madre, como los de su tío abuelo Amador, que ofreció una polémica entrevista en la que puso a caldo a Rocíito y Fidel Albiac, hasta el punto de que puede recibir una denuncia por parte de su sobrina; y el de su tía abuela Gloria Mohedano, que aseguró no entender la actitud de Rocío Carrasco.