Donald Trump sobre la detenida Ghislaine Maxwell, ex novia y socia de Jeffrey Epstein: "Le deseo lo mejor"

Donald Trump ha hablado sobre la sonada detención de Ghislaine Maxwell, la que fuera socia y compañera sentimental del explotador sexual Jeffrey Epstein. El mandatario estadounidense no se ha cortado un pelo y le ha deseado "lo mejor", recordando el tiempo en el que coincidió con ella mientras residía en Palm Beach, Florida.

Tras ser preguntado por ella, el marido de Melania Trump contestó: "Sólo le deseo lo mejor, francamente", dijo en una rueda de prensa celebrada este martes en la Casa Blanca con motivo de la crisis del Covid-19. "La he visto numerosas veces a lo largo de los años, especialmente desde que viví en Palm Beach y supongo que ellos vivían en Palm Beach", ha recordado, antes de insistir en que le desea "lo mejor, sea lo que sea".

La Policía Federal (FBI) de Estados Unidos detuvo el pasado jueves 1 de julio en el estado de New Hampshire a Ghislaine Maxwell, la ex novia y "socia" del difunto magnate Jeffrey Epstein, acusada de encontrar a menores de edad para involucrarlas en la red de explotación sexual del pedófilo. No se conocían detalles de su paradero desde julio de 2019, cuando el empresario fue detenido y, un mes después, encontrado muerto en su celda.

El nombre de Donald Trump también se ha visto salpicado por los escándalos de Jeffrey Epstein. Desde el grupo de hackers Anonymous sacaron a la luz a principios de junio una lista de personalidades que supuestamente habrían estado involucradas en la red de tráfico sexual de menores del millonario pedófilo y proxeneta Epstein. Entre ellos se encontrarían el propio Trump, sus hijas Ivanka e Ivana y otras personas conocidas como Naomi Campbell, Tony Blair, Michael Bloomberg, Kevin Spacey o Mick Jagger. Al parecer, todas estas personas asistieron a las fiestas organizadas por Epstein, o bien, le ayudaron a "reclutar a los niños".

Además, el grupo de hackers asegura que el presidente de Estados Unidos está involucrado en la muerte de Epstein, que no se trataría de un suicidio, como así dijeron las autoridades. Según cuenta el grupo ciberactivista, el magnate fue asesinado para encubrir la supuesta implicación de Trump en la red de tráfico de menores y en violaciones. "Mataron a Jeffrey Epstein para encubrir su historia de tráfico y violación de niños. Tenemos los recibos aquí", escribieron en Twitter junto a varias pruebas documentales.