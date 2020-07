Paz Padilla agradece el apoyo inquebrantable de su hija, Anna Ferrer, durante la enfermedad de su marido: "Estuviste a los pies de su cama"

Anna Ferrer le ha dedicado unas bonitas palabras al marido de su madre, Antonio Vidal, que falleció este domingo a los 53 años tras luchar en secreto contra un tumor cerebral. Paz Padilla le ha respondido emocionada a la publicación y le ha agradecido todo su apoyo y valentía durante este último año tan complicado.

Lea también - Paz Padilla homenajea a su marido en la playa: "Cada último rayo del Sol fue por ti"

"Me gustaba la familia que formábamos. Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado. Sé que nos seguirás cuidando como siempre hacías. Avanza, te quiero", escribió la joven influencer junto a una foto del día en el que Antonio y Paz se dieron el "sí, quiero" en la playa de Zahara de los Atunes, en Cádiz.

Paz, con la emoción a flor de piel, le ha escrito a su hija unas palabras repletas de admiración: "La persona más fuerte que conozco con lo pequeñita que todavía eres, enfrentarte a la muerte sin miedo. No soltándole la mano, estuviste a los pies de su cama, le diste tanto amor...".

Anna acompañó a Antonio durante este último año y le dio todo su ánimo y fuerza: "Podías haber huido como hicieron otros (por cobardía), pero tú amor hacia el, tu amor hacia mí, ha sido tanto.. que amortigua un poco mi dolor y me calma, porque se que harás por mí lo mismo que hicimos por él, acompañarle hasta su último aliento con una sonrisa, deseándole el mejor de los viajes y diciéndole 'gracias por ser el padre que me hubiera gustado tener'", le ha escrito.

Lea también - El emocionante mensaje de Anna Ferrer a su madre, Paz Padilla, y a Antonio Vidal: "Un amor así se merece ser eterno"

Paz Padilla no puede estar más orgullosa del ser que ha creado: "¡¡¡Mi guerrera de la vida!!! Te quiero Anna y sabes que Antonio te protegerá y nos mandará un regalo, lo volveremos a ver en el Valhalla. ¡Gracias!".

Anna Ferrer tampoco se despegó de su madre durante el funeral que se celebró este lunes en Zahara de los Atunes. Llegaron agarradas de la mano a la Iglesia y a su entrada se fundieron en un reconfortante abrazo. La influencer también acompañó a la presentadora durante el homenaje que le rindieron al atardecer en la playa, en el que recordaron a Antonio junto a otros familiares y amigos bailando unas canciones muy especiales y dedicándose muchas muestras de cariño.