El príncipe George cumple 7 años en un momento muy delicado para la realeza británica

El príncipe George, el hijo mayor del príncipe Guillermo y Kate Middleton, cumple 7 años. Y lo hace en un momento especialmente difícil para la monarquía británica. A la presunta implicación del príncipe Andrés, hijo de Isabel II, en el caso Epstein se le une la denuncia que han interpuesto contra el propio Guillermo y su hermano, el príncipe Harry, por "irregularidades" en unas transacciones económicas.

Lea también - Los príncipes Guillermo y Harry, denunciados por "irregularidades" en transacciones económicas

Estos escándalos, especialmente el de Andrés, han puesto a la realeza británica en una situación muy comprometida. Ante este panorama, el cumpleaños de George parece ser un soplo de aire fresco en mitad de todo este huracán mediático. Y para conmemorarlo, desde el Palacio de Kensington han publicado dos nuevos retratos del pequeño.

En ambos se aprecia el gran cambio del niño y el gran parecido que tiene con su padre. Las imágenes han sido tomadas por la propia Kate Middleton en Anmer Hall, en Norfolk, donde los duques de Cambridge y sus tres hijos han pasado el confinamiento. "Compartiendo una fotografía tomada por la Duquesa antes del séptimo cumpleaños del Príncipe George, mañana", reza la descripción de una de las instantáneas.

Lea también - El príncipe Andrés, llamado a declarar por la fiscalía de Nueva York por el caso de Jeffrey Epstein

George luce dos looks casuales. Mientras que en una foto posa con un polo de la marca Mango, cuyo precio es de 5,99 euros, en la otra aparece en el campo con una camiseta con estampado de camuflaje. También hay quienes le ven parecido con su abuelo materno, Michael Middleton, e incluso con su tío James Middleton.

No prizes for guessing who I think he looks like! I know everyone will say William, but I definitely think #PrinceGeorge has a hint of his uncle, James Middleton about him! pic.twitter.com/5aL2Jxn3cg