Ana Boyer y Fernando Verdasco aprovecharon el confinamiento para encargar su segundo hijo

Ana Boyer puede presumir a sus 31 años de ser la pura imagen de la felicidad junto a su marido, el tenista madrileño Fernando Verdasco. Casada desde el 8 de diciembre de 2017, la hija de Miguel Boyer e Isabel Preysler fueron padres de un niño llamado como su abuelo, nacido el 26 de marzo de 2019. Ahora, el tenista y su mujer anuncian vía exclusiva que llega un hermanito que han hecho durante el confinamiento.

La suspensión de los compromisos deportivos debido a la pandemia ha sido el momento de parar y pasar tiempo en familia. El matrimonio ha pasado tiempo en Villa Meona junto a Isabel Preysler, Vargas Llosa y Tamara Falcó, que está encantada con su ahijado, según afirma Hola, la revista que publica la exclusiva del nuevo nieto de la socialité. "Tener más hijos siempre ha estado en nuestros planes. Este año, que no hemos estado viajando, que ha habido un parón en todo, ha sido un timing perfecto" asegura Ana en la publicación.

Ana supo durante el confinamiento que estaba eesperando un bebé para Miguel, mientras estaba en la casa de su madre en Puerta de Hierro, en Madrid, sin tener apenas contacto con nadie, así que no han corrido riesgos, como asegura Ana en el citado semanario.

Ana ya se empieza a encontrar bien tras los primeros síntomas. "He tenido suerte porque he podido estar tranquila, en casa, durante las primeras semanas de embarazo, que son las más incómodas. Ahora me siento bien, estoy en el mejor momento", declara a Hola. Se deduce que está de más de tres meses.