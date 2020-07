Eva González, ex novia de Iker Casillas, emocionada por culpa de Sara Carbonero

Sara Carbonero ha emocionado de nuevo en Instagram al compartir una foto de su hermana, Irene, y dedicarle unas emotivas palabras con motivo de su 32 cumpleaños, cuatro menos que su hermana periodista.

"Me ha costado un mundo encontrar una foto porque nunca quieres salir en ellas, pero hoy la ocasión lo merecía", comienza diciendo la periodista, que subraya: "La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mi, a nosotros, siendo la hermana pequeña", dice la mujer de Iker Casillas.

"Una prueba que no te tocaba vivir pero que te ha hecho todavía más grande. Cuánto has crecido de golpe. Este último año hemos compartido ratos de todos los colores y salvo dos veces contadas nunca has perdido la sonrisa de la cara, esos ojos que brillan más que ningunos y se ríen aunque por dentro estés rota", prosigue en su escrito Carbonero, que el pasado enero fue operada de un turmo maligno en un ovario.

La mujer de Íker Casillas afirma que "una de las cosas más difíciles, cuando llegan situaciones que lo descolocan todo y te rompen los esquemas, es entender y aceptar que la vida a veces no tiene lógica, que el destino se equivoca y que aunque tendría que ser yo la que te protegiera y velara por ti, ha sido todo lo contrario".

"Nunca te has quejado de nada, siempre al pie del cañón con una palabra positiva y un buen gesto, aún cuando la espalda se resentía de las noches de sofá en el hospital, o cuando el mismo día que empezabas un nuevo trabajo llena de ilusión, me operaron y tuviste que cambiar tus planes", dice la presentadora.

"Desde la calma y la perspectiva que nos ha dado el tiempo, podemos decir que lo logramos juntas, porque sin ti no habría podido", continúa antes de advertir: "Prepárate de nuevo para mis regañinas de hermana mayor, mis consejos aunque no me los pidas, mis WhatsApp para ver si has llegado bien a casa, para que dejes de fumar, de morderte las uñas y un montón de cosas más. Ya no te libras de mi, no pienso soltarte la mano nunca".

"Sé que estas cosas no te gustan pero déjame presumir un poquito de hermana y de tía. La mejor que mis hijos podrían tener. Disfruta de tu día y tu vida. ¡ Feliz cumpleaños, enana!", finaliza.

Ex novia del marido de Sara

La publicación ha generado cientos de comentarios, entre los que destaca el de la presentadora Eva González, ex novia del marido de Sara. Para que digan que una mujer no es capaz de llevarse bien con un antiguo amor de su chico: la mujer de Cayetano Rivera que ha reconocido que se ha emocionado al leerlo.

"Has hecho que se me salten las lagrimas Sara. El amor de hermanas, el más puro, cuanto te entiendo. Abrázala fuerte y disfrutad el camino juntas. Ah! Y feliz cumpleaños"; ha escrito González.

La que también ha reaccionado ha sido la propia Irene Carbonero, que ha admitido que el texto le ha hecho llorar mucho.

"De todo se sacan cosas buenas, y en este año intensito, en el que he pensado mil veces que ojalá pudiera cambiarme por ti, me he dado cuenta (más si cabía) de que no te puedo querer más?? Ahora solo cosas bonitas, ya lo verás!!

*doy por hecho que me seguirás regañando eternamente", ha comentado.